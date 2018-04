Las cinco del Rayo: jornada 14 del Clausura 2018

Google Plus

Los Rayos del Necaxa empataron en casa a un gol frente a la Águilas del América. En un brillante partido que emocionó a los dos sectores. Juego de ida y vuelta que nos dieron momentos espectaculares, los porteros fueron figuras. 1 a 1 el resultado final, pero pudieron ser 3 o más goles por equipo.

Buen primer tiempo

El partido en general fue bueno, pero la primera parte destacó por el talento exhibido, llegadas por ambas bandas, tiros al poste, atajadas de Marchesín y Barovero (los dos mejores porteros de la Liga MX), y por supuesto, dos equipos que salieron a comerse en la cancha en busca de ganar. No se guardaron nada.

El aguante defensivo

Cabe destacar el buen trabajo defensivo de los hidrocálidos que supieron aguantar bastantes minutos el poderoso ataque de América (uno de los mejores de la Liga MX), sin embargo, el único gol crema llegó vía penal, con una polémica marcación. Más allá de dicha situación, Necaxa mostró solidez. Nuevamente, Barovero salvó a su equipo.

Premio al esfuerzo

Cabe destacar que pese a ir abajo en el marcador, Necaxa nunca dejó de ir al frente, siempre en busca de la portería de Marchesín, tiros al poste y desviadas del portero argentino tenían en problemas a los capitalinos. Fue en un tiro de esquina donde Beckeles logró el ansiado empate. Más que merecido.

Planteamiento abierto

Se le critica a Nacho Ambriz sus planteamientos defensivos, en especial, cuando se juega de local en el Eestadio Victoria, pero ante su ex equipo mostró ganas de llevarse los tres puntos, eso sumado al siempre ofensivo planteamiento del ‘Piojo’ Herrera, nos dieron un espectacular juego. Ojalá veamos más partidos así.

Merecido empate

Pocos goles, pero demasiadas llegadas y jugadas emocionantes. El Necaxa vs América es por mucho el mejor partido de la jornada. Si bien, el Puebla vs Pachuca tuvo más goles (2-6) no fue tan bien jugado como el disputado en Aguascalientes. Con grandes ataques y mejores defensivas. Espectáculo puro.