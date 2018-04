Frustración invade al 'Chavo' Díaz

León sufrió otra derrota como local ante Monarcas y con eso se aleja de la posibilidad de entrar entre los 8 primeros a la fiesta grande del fútbol mexicano. La noche del sábado, el escenario pintaba para que fuera una gran noche 'esmeralda', una noche donde la afición esperaba el resurgir de 'la fiera' y la esperanza de la clasificación, sin embargo, se toparon contra unos 'purépechas' con urgencia de amarrar su boleto y cerrar en los mejores puestos.

Gustavo Díaz, luego del encuentro, salió molesto a la conferencia de prensa, sabiendo que su equipo estuvo muy por debajo de de nivel.

"Fueron muy superiores y las circunstancias los hicieron superiores, creo que hay que analizar eso, se analiza el partido pero no las circunstancias y estoy de acuerdo en que fueron superiores pero analizar una parte me parece que no es justo, hay partidos en los que haces lo que puedes y no lo que quieres", mencionó Díaz sobre la actuación de su equipo.

El entrenador de León admitió que hay jugadores que atraviesan un bajón futbolístico y que eso le complica mantener una estructura que se pueda ver con frecuencia durante los encuentros:

"Hay rendimientos que han bajado y la estructura del equipo no está firme, no puedes repetir un equipo, tienes que poner futbolistas en posiciones que no quieres, sumado a eso están las lesiones, principalmente cuando la estructura está bien, esos jugadores se veían bien, pasa por la estructura del equipo", dijo el 'Chavo' Díaz.

Díaz reconoció estar frustrado por las circunstancias que han jugado contra su equipo y lo tienen en esta situación; prácticamente sin posibilidades de clasificar: "Me da frustración no dar las herramientas, los periodos de pases determinan el camino del equipo pero no tengo desesperación por los resultados, cuando a veces no puedes armar el equipo es lo que más te hace trabajar, no hay que tenerle miedo a nada", agregó.

'Chavo' finalizó la conferencia atribuyó el mal momento del equipo a la falta de herramientas que tiene la escuadra para revertir la mala situación y asumió, una vez más, la responsabilidad de la derrota.

"No tenemos herramientas, lo que te puedo decir como entrenador es que nos faltan las herramientas y cuando las tuvimos fuimos competitivos y no quiero poner excusas", agregó.