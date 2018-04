Cruz Azul se lleva su último partido en el Estadio Azul

Google Plus

Tercer día de actividades de la LIGA MX Femenil era la última jornada regular y para Cruz Azul seria su último partido en el Estadio Azul y su visitante era Monarcas, estos dos equipos a pesar de no poder llegar a zona de clasificación iban a dar lo mejor en este último partido.

Daba inicio el primer tiempo y Monarcas comenzaba a atacar desde los primeros minutos del partido, Cruz Azul no se quedaba atrás y buscaba oportunidades a gol pero se iban desviabas, para el 17’ Cruz Azul cobra un tiro de esquina y meten gol pero es anulado por una falta en el área, el partido estaba muy intenso ambos equipos querían ganar el partido pero las tarjetas llegaron al 26’ para Andrea Torres y al 28’ se gana la segunda y se fue expulsada, Cruz Azul estaba aprovechando la ventaja de una jugadora menos pero el gol no llegaba, no fue así sino hasta el 42’ donde tras un pase de Ximena Mendoza Sharon Barba aprovecha y remata de pierna izquierda dando el primer gol para las celestes.

Para el segundo tiempo Monarcas comenzó a presionar con jugadas a balón parado pero la defensa las desviaba, pero no lograban a hacer más peligro; Cruz Azul por su parte continuaba buscando más oportunidades a gol pero no fue así hasta el 76’ donde Martha Enciso cobra un tiro libre que rebota en la defensa logra recuperarla y remata de pierna derecha para darle el segundo a las celestes, el estado anímico de Cruz Azul aumentaba y seguían en búsqueda de más goles y fue así hasta el 87’ donde Daniela Dávila aprovecha que el balón rebota en la esquina de la portería y remata de cabeza y le da el tercero a las celestes, la arbitra aumentó dos minutos por las faltas cometidas en el partido y las celestes seguían en búsqueda pero concluyo el tiempo y Cruz Azul ganaba su último partido en el Estadio Azul.

Cruz Azul termino bien su campaña con una victoria en su casa y con melancolía tras ser el último que se va jugar en el Estadio Azul ya que ahora el equipo se mudara para Hidalgo.