Ignacio Ambriz: "Fue un gran partido"

Este fin de semana, en el Estadio Victoria, con anotación de Brayan Beckeles, los Rayos del Necaxa rescataron un punto, tras empatar frente al conjunto de América, en partido correspondiente a la fecha catorce del torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

Posteriormente a la igualada, Ignacio Ambriz se lamentó por no haber conseguido una victoria en casa: “Enfrentamos a un rival de mucha jerarquía y prestigio, que sabe jugar muy bien; fue un gran partido por parte de los dos equipos. Es una lástima que no le hayamos regalado una satisfacción a nuestra afición”.

Además, explicó la situación de 'Mati' Fernández, quien salió de cambio por lesión: “Se resintió, traía una pequeña molestia, por eso no había iniciado; será muy difícil que esté el miércoles para la final”.

De igual forma, dio su punto de vista sobre la expulsión de Ventura Alvarado, con la que acumulan seis cartones rojos en el semestre: “Lo he hablado, me molesta; no puede ser que te gane la cabeza, que te desconcentres. Ya tendremos que poner algo más fuerte; no podemos seguir jugando varios partidos con diez jugadores”.

Para acabar, 'Nacho' habló sobre el apoyo de la afición rojiblanca, el cual espera también se haga presente el próximo miércoles, cuando disputen en casa la Final de la competencia copera contra el Deportivo Toluca: “Me dio gusto ver el estadio lleno, como en la semifinal. Necesitamos el aliento de los aficionados rayos; ojalá que Dios nos permita festejar con ellos un título de Copa”.