Clifford Aboagye: "Hemos venido subiendo el nivel"

No es aquel Clifford que llegó a Atlas en el Clausura 2017, pero poco a poco el camiseta 20 ha ido intentado regresar al nivel que se le conoció en el torneo que arribó al equipo. Aboagye reconoció que está intentando regresar lo más pronto posible al alto nivel que se le conoció, agregando también la importancia debida al partido del viernes en donde recibirán a Querétaro.

"Me he sentido muy bien esta temporada, pero me ha costado algo regresar al nivel al que yo estoy acostumbrado desde que llegue a Atlas. El nivel se recupera jugando más partidos y en eso sigo. Porque después de este tipo de lesiones, no es fácil volver a lo acostumbrado. Pero ahorita estoy enfocado en mejorar con todo el equipo", Clifford Aboagye reconoce que no ha podido estar a la altura de lo que presentó cuando llegó a los Rojinegros hace un año.

Se le cuestionó al mediocampista acerca de los diferentes jugadores de la Cantera Rojinegra que han tomado la titularidad en el equipo desde hace dos partidos. Sabiendo que son novatos y en cualquier momento podrían cometer algún error, Clifford afirmó que los jugadores de experiencia les brindarán todo el apoyo que necesitan; porque apenas van iniciando su carrera y tienen un futuro enfrente.

"Me gustaría seguir jugando más tiempo con Rafa"

Acerca del presente y futuro de Gerardo Espinoza en el banquillo de los tapatíos. "Creo que está haciendo un buen trabajo y eso será decisión de la directiva. En mi opinión, nos hemos visto bien con él y se han dado los resultados en estos dos partidos", suena optimista el mediocampista para que pueda quedarse de fijo el estratega de casa.

Para terminar, el medio ghanés habló acerca del partido del viernes ante los Gallos Blancos de Querétaro en casa. Partido en el cual se podría dar de una vez por todas, la salvación de manera oficial del equipo. Clifford dijo que al interior del grupo están mentalizados en ganar y acabar del tema porcentual, sabiendo además que tienen todo el apoyo por parte de su afición.