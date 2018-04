Juan Pablo Vigón: "Se debe trabajar incluso con adversidades"

Google Plus

Con una posible suspensión en la jornada 17 de la Liga MX del presente campeonato si no se erradica desde la raíz el tema del Pacto de Caballeros, habló sobre este asunto el mediocampista Juan Pablo Vigón de los Rojinegros de Atlas. También habló sobre los aprendizajes que ha dejado este torneo para él en donde cambiaron los objetivos del equipo.

Acerca de esta controversia que envuelve a la Asociación de Futbolistas Mexicanos y el Pacto de Caballeros, está fue la opinión del jugador de Atlas: "Ha afectado algunas veces y por esto los jugadores quieren hacer algo. Lo que decidan los jugadores serán apoyados por todo el gremio para que la situación sea la mejor para dueños y futbolistas", declaró el tapatío.

Juan Pablo Vigón sabe que con esta nueva forma de conjuntar al Atlas con jóvenes y jugadores experimentados pueden venir buenos tiempos para el equipo. "Estoy contento por los jugadores jóvenes que están destacando ahorita. Los estamos arropando los jugadores de experiencia, haciendo un gran conjunto con esta mezcla. Nos puede dar esto mucho como equipo para mejorar. Creo esto es parte de la historia y nos puede ir mejor con esta combinación que planeamos", mencionó.

La situación de la tabla de cocientes fue algo que poco a poco fue envolviendo la situación de los resultados malos durante este torneo. Aunque se fueron metiendo ellos solos en ese problema, Vigón señaló que los malos resultados vinieron más por falta de atención en jugadas específicas que por parte de la presión de estarse jugando el futuro de la institución en Primera División.

Ante el inminente retiro de Rafael Márquez, posiblemente en este semestre, el equipo siempre trata de cobijar a su capitán que en dado caso que sea su último torneo lo culmine de la mejor forma. Márquez es un ejemplo a seguir para todos los jugadores de cantera, porque a pesar de la edad sigue siendo de los que llega más temprano y de los últimos que salen.

"Habíamos planificado el torneo de una manera, pero no se nos dieron las cosas. No estamos conformes con lo que hicimos, ahora estamos enfocados en Querétaro para ganar y afrontar lo que venga", este Clausura 2018 no fue lo mejor para los objetivos del Atlas que cambiaron ahora, en vez de buscar calificar a salvarse del descenso.