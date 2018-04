Espera el 'Tuca' el VAR en la Liguilla del Clausura 2018

Sin tiempo para lamentaciones, en Tigres le dieron vuelta a la página luego de la derrota sufrida ante Toluca este pasado domingo con marcador de 1-0, dentro de la Jornada 14 del torneo de Clausura 2018 que está llegando a su etapa final dentro de la Fase Regular.

Los felinos iniciaron entrenamientos de manera inmediata este lunes ahora con miras al cotejo que tendrán ante Cruz Azul este fin de semana en la cancha del Estadio Universitario y Ricardo Ferretti ofreció conferencia de prensa donde el tema principal fue la cuestión de que ya llegue a México el VAR.

“No me inquieta nada (la derrota), inquieta a ustedes (prensa) que exageran las cosas. La semana pasada andaban hablando maravillas de nosotros y ahora qué van a hablar, que siempre no, así son ustedes. Seis semanas estuvieron hablando de una cosa que yo nunca les creí y ahora me van a hablar de otra que tampoco me voy a creer. No va cambiar nada, vamos a seguir trabajando, sabemos dónde estamos y depende de nosotros todo lo que queramos”.

Sobre ‘La Máquina’, rival a vencer en la antepenúltima jornada de la campaña, el ‘Tuca’ comentó: “Es una institución grande como la de nosotros, que tiene grandes jugadores y un gran entrenador. La situación de Cruz Azul es exclusiva de ellos, nosotros tenemos la nuestra. Lo que vamos a hacer es trabajar y fijarnos en nosotros”.

El polémico trabajo de Luis Enrique Santander no pasó desapercibido y al respecto, fiel a su estilo, Ferretti dijo sobre la necesidad de tener ya la tecnología en el balompié nacional: “Es necesario, súper necesario. (Sobre el penal), estaba a 70 metros de distancia pero yo creo que para evitar toda esta polémica necesaria ya hay que implantarlo. Espero que sea en la Liguilla, ojalá, para evitar este tipo de situación, ya es incómoda. ¿Para qué voy a hacer polémica otra vez? Aparte a él (Santander) no le gusta marcar penal a favor de nosotros, entonces para qué entro en polémica”.