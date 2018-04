Miguel Herrera: "Frustrado por no conseguir el objetivo"

Terminó el sueño de un nuevo Mundial de Clubes para las Águilas del América. El conjunto azulcrema no puedo darle vuelta a la serie ante Toronto y quedó eliminado de la Concachampions, con marcador global de 2-4 que permite a los canadienses pelear por el título.

Miguel Herrera habló sobre el primer fracaso del semestre para la escuadra azulcrema, que ahora tendrá que pelear por la Liga donde se ubica en zona de clasificación.

“Frustrado por no conseguir el objetivo pero tranquilo porque el equipo intentó por todos lados, hoy desafortunadamente el gol no cayó. Ahora a pensar en la Liga, no hay que pensar que sí salvamos uno u otro. Esto es un fracaso”.

Posteriormente el ‘Piojo’ abundó en el accionar de su equipo ante Toronto que se plantó totalmente defensivo en la cancha del Estadio Azteca: “La verdad es que hemos tenido oportunidades muy claras y no hemos podido concretarlas. Lo importante es que tenemos llegada. Va a llegar el gol otra vez, hoy son de esos días que la portería se negó a que metiéramos el gol antes o sobre el tiempo en que lo necesitábamos”.

El arbitraje no podía pasar desapercibido en las palabras de Herrera que fiel a su polémico estilo comentó: “En ningún momento nos metimos con el árbitro. Hay 200 árbitros en el área de CONCACAF y nos vuelven a poner al cuatro árbitro de la vez pasada. Me parece que son cosas que hay algún directivo que no le da la cabeza para pensar en otro nombre”.

“Hoy la gente no puede más que estar orgulloso de este equipo, de su plantel. No estar contento con ellos porque no ganamos, por la misma frustración que tenemos nosotros por no conseguir el objetivo que queríamos darnos y a ellos. Por entrega y determinación, hoy no estoy molesto. Estoy frustrado por esa impotencia de decir que el equipo hizo lo que tenía que hacer pero no cayeron los goles”.

Este sábado América recibirá al peligroso conjunto de Rayados en la antepenúltima jornada del Clausura 2018 en la cancha del Estadio Azteca en punto de las 21:00hrs, con la baja confirmada de Cecilio Domínguez y esperar a un posible regreso del francés Jéremy Ménez.