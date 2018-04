Oribe Peralta: "Tenemos que reponernos ya porque estamos peleando la Liga"

Dolorosa eliminación la que sufrió el conjunto de las Águilas del América a manos del Toronto en las Semifinales de la Concachampions. 2-4 fue el marcador global que le permitió a los canadienses avanzar a la pelea por el título mientras que la escuadra mexicana tendrá que esperar a una nueva oportunidad para poder pelear por el Mundial de Clubes.

En palabras para Fox Sports, Oribe Peralta, delantero de los azulcremas, reconoció el sentir de haber quedado cerca de una nueva Final dentro de CONCACAF pero que ahora buscarán con todo la obtención de la Liga, donde actualmente se encuentran cerca de amarrar su clasificación matemática.

“Nos deja tristes, dolidos, hicimos todo el esfuerzo, lamentablemente no cayeron los goles. Ellos tuvieron una buena actuación, su arquero atajó prácticamente todo lo que iba a la portería y no estuvimos finos de cara al arco. No es posible avanzar a una siguiente fase si no haces los goles”.

Peralta no entró en polémicas en torno al trabajo del central y comentó lo siguiente: “No, el arbitraje fue bueno pero sí regalamos el partido de Ida, ese es un hecho. Hicimos cosas que normalmente no veníamos haciendo. El equipo hoy se comporta a la altura y a final de cuentas no alcanza”.

“Tenemos que reponernos ya porque estamos peleando la Liga que es lo que nos queda. Nos hubiera encantado darle una alegría a la gente hoy pero lamentablemente no pudimos hacer más goles”, finalizó el ‘Cepillo’.

América recibe este sábado a la peligrosa escuadra de Rayados de Monterrey en el Coloso de Santa Úrsula, en lo que significa ya el antepenúltimo encuentro de la Fase Regular del Clausura 2018. Para este compromiso está confirmada la baja de Cecilio Domínguez y el cuerpo técnico está a la espera de la evolución de Jéremy Ménez quién posiblemente pudiera estar en la banca este fin de semana.