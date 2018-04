Matías Almeyda: "Estoy feliz por mis jugadores"

Google Plus

Luego de empatar a cero goles, pero en el global vencer a los New York Red Bulls, Matías Almeyda dio sus impresiones luego de que Chivas clasificara a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Pese a todo el semestre complicado que han tenido, Almeyda se mostró optimista y feliz por disputar una final más, la séptima al mando del Rebaño:

“Vivo el hoy, hay mucho sacrifico detrás de esto, este triunfo es de toda la gente que trabaja para que podamos llegar a Finales, es la primera Final internacional que dirigiré y eso me tiene muy contento al igual que a todos”.

Matías habló de lo que ha conseguido dirigiendo al Rebaño Sagrado, luego de poco más de dos años al mando de la institución rojiblanca:

“Todas son importantes (las 7 Finales que registra al frente de Chivas), he tenido chance de jugar Finales como jugador en diferentes partes del mundo, he intentado transmitirles a mis jugadores que esto abre puertas en el mundo y me pone todavía más feliz saber que ellos cada vez levantan más la bandera de México”.

El entrenador argentino destacó a su rival, los New York Red Bulls, quienes le complicaron la vida al Guadalajara durante los 90 minutos: “El rival era durísimo, lo sabíamos y lo estudiamos mucho, por eso valoro mucho el trabajo que hicieron mis jugadores, tienen un sistema de muchísimo respeto, al estilo europeo y por eso felicité al entrenador al final del partido”.

Por último, habló sobre la ausencia de Rodolfo Cota, quien se perderá la ida por acumulación de tarjetas amarillas, confirmando quién será su portero titular para este cotejo:

“Nos resultó rara la amonestación tan rápida de Cota, pero son obstáculos que se van poniendo en el camino y hay que superarlos, pero esto es de todos, hoy por ejemplo apareció Salcido, que con 38 años es como ‘Benjamin Button’, cada vez está mejor y habla que cada uno en el grupo está para aportar, entonces ahora le tocará a Miguel (Jiménez en la portería)".