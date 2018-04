El milagro que necesita Chivas para acudir a la 'fiesta grande'

Google Plus

Con 12 puntos por disputarse, las posibilidades de Chivas para entrar a la liguilla parecen desaparecer y solo esperan el golpe final para matemáticamente cerrar sus aspiraciones de jugar la “fiesta grande del fútbol mexicano.”

Pero realmente no todo está acabado para el Rebaño Sagrado, aún tiene una mínima esperanza; primero deberán ganar sus últimos tres juegos y esperar una combinación de varios resultados, pero que puede darse y abrirle camino a las Chivas de colarse entre los ocho lugares que clasifican.

Con 3 victorias más, el equipo de Matías Almeyda llegaría a 24 puntos, que ha sido los puntos mínimos de un equipo en México para calificar en los últimos torneos; para ello debe ganar este viernes a Xolos en Tijuana, un campo que no se le da muy bien a los rojiblancos, para luego ir al Jalisco a ganarle al Atlas el clásico tapatío y cerrar en el Estadio Akron contra León, cualquier derrota o empate los tendría matemáticamente fuera.

La puerta que se le abre a Chivas es que enfrenta a dos rivales directos en la clasificación, Xolos tiene 18 puntos por lo que la victoria de Guadalajara sobre ellos pondría a ambos equipos con la misma cantidad de puntos, y León, aún con pésimo torneo, cuenta con los mismos puntos del Rebaño, por lo que de sumar ambos estas dos jornadas en la última se puede dar un choque interesante entre ambos equipos para ver quien clasifica.

Esto es sólo lo que debe hacer Chivas, ya que no solo dependen de ellos mismos, deberán esperar a lo que haga Morelia, Xolos, Pachuca, Veracruz, Necaxa, Puebla, Pumas, Querétaro, Cruz Azul y León; es aquí donde el panorama para Matías Almeyda y su equipo ya no luce tan bien, pues esperar que 10 equipos no sumen en 3 jornadas o sumen sólo un punto por partido luce muy complicado de darse.

A Morelia le basta sumar dos puntos para meterse y que nadie lo mueva, mientras que Xolos, Pachuca y Veracruz con 7 puntos dejan fuera al Rebaño, por eso la importancia del partido de este viernes donde Guadalajara alcanzaría en puntos al séptimo lugar, siempre y cuando no sumen. Además tanto Puebla como Pumas, se enfrentan y uno de los dos sumará sí o sí, o los dos sumarán un punto e hipotéticamente alcanzarían a Chivas con 18. Además del duelo entre Veracruz y León donde hipotéticamente una victoria de los Panzas Verdes los pondría igual en 18 puntos, o en el mejor de los casos un empate pondría a Veracruz con 19 .

Por lo anterior, parece que si Chivas logra clasificar será gracias a un milagro; aunque en este deporte todo puede pasar y Chivas debe ir jornada a jornada ganando y esperando 10 resultados para que los equipos no se disparen en puntos arriba de ellos; esperando también que les ayude el pasar a la final de la Concachampions y los motive para luchar por ambos torneos.