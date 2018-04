Quiere Boselli un cierre digno para el León

Cuando las cosas van mal, los jugadores con mayor jerarquía en la plantilla son los que deben dar la cara, en el caso de León, Mauro Boselli ha sido el que tomó la palabra para hablar del mal momento que atraviesa su equipo, reconociendo que quieren conseguir la mayor cantidad de puntos posibles para darle tranquilidad al plantel y a la afición, no tanto por la posibilidad matemática para entrar a liguilla que aún existe.

El atacante argentino comenzó la conferencia admitiendo que los resultados no se han dado y eso provoca un ambiente complicado: "El clima obviamente no es el mejor cuando los resultados no se dan y se tiene un torneo tan irregular como el que tuvimos, pese a no haber terminado, sabemos que el análisis de las actuaciones no es buena."

"La realidad es que el torneo aún no termina, faltan tres fechas y hay que tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos, si no nos alcanza para entrar a liguilla, será para tener un cierre digno", agregó Boselli.

Para Boselli, el equipo no puede tener en mente la liguilla cuando hay cosas más preocupantes como el nivel que se ha mostrado en el torneo: "Lamentablemente la liguilla está muy cerca pero muy lejos, no podemos pensar en una clasificación con un torneo tan malo, hay posibilidades matemáticas pero debemos pensar en Veracruz y conseguir 3 puntos que nos den tranquilidad de que las cosas no son tan malas", mencionó.

Pese al mal momento del equipo, Mauro Boselli está consciente de que, "Totalmente entendible las críticas y hasta un insulto, cosa que no comparto, pero están en todo su derecho, la afición quiere ver a su equipo ganar y nosotros no lo conseguimos. Gratitud y agradecimiento para la gente, esperamos cerrar dignamente para darle una mínima alegría en el equipo,", agregó.

Boselli cerró la conferencia reconociendo el trabajo que ha hecho el club al sacar de a poco jóvenes que han aparecido en momentos importantes en el torneo: "Es importante que el equipo vaya sacando de a poco a jugadores jóvenes que son los que van a sacar esto y en conjunto con los jugadores de experiencia son los que hacen al equipo fuerte.", finalizó.

Club León