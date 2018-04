Javier Aquino no descarta un retorno al futbol europeo

Se acerca el fin de semana y con ello un nuevo partido para Tigres, ahora ante el conjunto de Cruz Azul en lo que es ya la recta final del Clausura 2018. Un elemento que ha vestido ambas playeras dentro de su carrera, es Javier Aquino, quién compareció en conferencia de prensa este miércoles donde habló sobre el presente de los felinos y su propia persona en el ámbito futbolístico.

“Estoy contento aquí, estoy muy feliz de estar en Tigres, me ha tocado conseguir cosas importantes, estoy en un grandísimo equipo, el mejor de los últimos años y obviamente me siento feliz aquí. El tema contractual se va a ver, todavía tengo contrato con Tigres y obviamente de mí parte tengo intenciones de quedarme, el club ya me lo hará saber”.

Sobre las intenciones de un posible regreso al futbol europeo luego de que concluya el Mundial de Rusia 2018, Aquino comentó al respecto lo siguiente: “Siempre va a estar ahí la posibilidad. Espero tener la oportunidad de estar en el Mundial, es una vitrina importantísima para lo que pudiera ser mis últimas aspiraciones de estar en Europa”.

‘La Máquina’ fue parte de la carrera del mediocampista felino y de cara al choque ante los celestes, el jugador se expresó de la siguiente manera: “Como todos saben, tengo un cariño especial por Cruz Azul, me formé ahí como jugador pero en estos instantes estoy defendiendo la camiseta de Tigres. Es una gran institución, un equipo que tiene mucha historia. Los últimos años no ha obtenido los resultados que la gente quiere, ha llegado a muchos finales y no ha tenido suerte de conseguir un título. Creo que es un gran club, de los mejores que hay en México y el tema de las burlas (hacia ellos), no lo voy a tocar”.