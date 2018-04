La cantera de Dorados va con todo

Google Plus

El arquero juvenil sinaloense, Luis López Payán, surgido en las fuerzas básicas del equipo Dorados de Sinaloa, emprendió el viaje para integrarse de nueva cuenta a la Selección Nacional de México Sub 20 para los encuentros de preparación que tienen en Corea y la India.

El sinaloense se presentó el pasado lunes 9 de abril en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, donde entrenará ahí hasta el sábado 14 de abril, para de ahí, viajar a los países de Corea y la India.

Antes de viajar, los dirigidos por el director técnico, Diego Ramírez, tendrán una sesión de crecimiento personal, ocho sesiones de entrenamiento y un partido de preparación en la Ciudad de México.

Víctor Torres se encuentra a disposición de Francisco Ramírez.

El equipo sinaloense continúa con las preparaciones de cara al partido de vuelta de los 4tos de final del Torneo Clausura 2018 que mantendrán el próximo sábado en el Estadio Banorte contra Celaya.

El jugador Víctor Torres, ingresó en el segundo tiempo del partido de ida debido a un ajuste técnico ocasionado por la expulsión de Richard Okunorobo.

"Muy contento de que se me tomara en cuenta para estar convocado en la liguilla, estaba un poco nervioso cuando entré, pero a como fue pasando el tiempo me acoplé a lo que tenía que hacer y a la tarea que me había dicho el profesor", comentó.

El jugador de 22 años se mostró seguro en el área defensiva y parece perfilarse como titular para el próximo encuentro tras la ausencia de Okunorobo.

"Antes de entrar en el juego de ida, "Paco" me dijo que haga lo que sé hacer, que todo va a salir bien y que él confía en mi. Yo estoy a su disposición, no sé si me tocará iniciar el sábado, eso ya es decisión del cuerpo técnico, pero estoy listo para lo que se venga el próximo partido", finalizó.