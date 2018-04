Un viejo conocido ha regresado

Google Plus

Sin duda, fue con Ricardo La Volpe en su último torneo con América, cuando se vivió una de las etapas en las que pocas veces se vio al plantel completo. Gracias a las múltiples lesiones que se dieron en el equipo, Diego Laínez y Edson Álvarez pudieron llegar a la plantilla titular.

Sin embargo, el estratega argentino se fue y con Miguel Herrera el problema no se había presentado hasta estas últimas jornadas. Antes de que el francés, Jérémy Ménez fuera habitual en el cuadro titular azulcrema, la delantera estaba conformada por Henry Martín y Oribe Peralta. Además, en la banda derecha, no faltaba Cecilio Domínguez.

Ahora, tres de esos cuatro hombres están lesionados. Ménez no ve acción desde la jornada 12, contra Toluca. En ese encuentro salió lesionado al minuto 42 por un desgarre en la pierna derecha. El camiseta 20 podría aparecer esta fecha 15 contra Monterrey en el Estadio Azteca.

Pero la suerte de los otros dos jugadores no es igual. Cecilio Domínguez había sido uno de los elementos más constantes en los planteamientos de Herrera. En la Liga MX, el paraguayo ha disputado 959 minutos de 1260 posibles, es decir, un 76 por ciento. De las 14 fechas disputadas, en todas vio acción y en 11 fue titular. Contra Necaxa fue el último encuentro que disputó. América empató el partido gracias a un penal que anotó, pero en el cobro, Cecilio se lesionó. Un desgarre en la pierna derecha lo dejará fuera de las canchas por lo que resta de la fase regular del Clausura 2018.

Por último, está Henry Martín. El mexicano, junto con Mateus Uribe, es el mejor goleador de la plantilla americanista con cinco tantos. De las 14 jornadas disputadas, Martín jugó en 13, pero sólo en nueve ha sido titular. Su lesión llegó en el juego de vuelta de las semifinales de la Concachampions. En este partido arrancó en el once inicial; sin embargo, no regresó para la segunda mitad. Al igual que sus otros dos compañeros, un desgarre lo mantendrá inactivo por tres semanas. No estará jugando hasta que la liguilla comience.

Un viejo conocido llamado "lesión" ha invadido Coapa y se verá si a América no le cuesta caro esta visita de cara a la liguilla.