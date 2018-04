Miguel Herrera: "No estamos en deuda con nadie"

Google Plus

Concluyó la preparación del América de cara al encuentro ante Rayados a disputarse este fin de semana en duelo correspondiente a la fecha 15 del Clausura 2018. Luego de una práctica vespertina, Miguel Herrera, estratega de las Águilas compareció en conferencia donde reconoció lo complicado que ha sido la semana de trabajo para los emplumados pero que buscarán con todo los tres puntos ante el conjunto de la Sultana del Norte.

“Ustedes (prensa) no hablan de que venimos de jugar una Semifinal de Concachampions. Hoy no pudimos ni siquiera preparar como tal el partido ante Rayados, el cansancio, los viajes. No es excusa, vamos a salir a buscar el resultado que ya nos ponga calificados matemáticamente”.

El ‘Piojo’ fue cuestionado sobre si están en deuda con la hinchada americanista luego de la eliminación sufrida ante b y él respondió lo siguiente:

“Nos duele muchísimo a nosotros al igual que la afición, ya quedamos fuera de un torneo, ni modo. También el rival ya quedó fuera de uno. Tenemos la conciencia para trabajar en Liga, creo que los muchachos no le quedan a deber nada a nadie, se mataron en la cancha, desafortunadamente no pudimos darnos esa alegría a nosotros y a la afición. No estamos en deuda con nadie, estamos frustrados, sí, pero estamos peleando por todas las instancias. También el rival cuenta”

Diego Lainez nuevamente fue tema de cuestionamiento para el ‘Piojo’ y habló sobre el juvenil de la siguiente manera debido a sus últimas participaciones: "Para eso está el ‘chamaco’, no es un elemento de la Sub-20 o de la Sub2-1, es un jugador del primer equipo, se adelantó su proceso y él tiene que poner todo de lo que esté de su parte (para seguir teniendo la oportunidad)”.

“Ya le dimos la vuelta a la página, hoy nuestro objetivo es estar en la Liguilla y solo pensaremos en eso. Cuando nos presentamos a entrenar el jueves ya estábamos pensando en Monterrey”, finalizó Miguel, a sabiendas de que caló hondo el perder la oportunidad de pelear el boleto al Mundial de Clubes.