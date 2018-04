Víctor Dávila: "Espero conseguir muchas cosas con Necaxa"

Los Rayos del Necaxa se proclamaron campeones del torneo Clausura 2018 de la Copa Corona MX, tras imponerse al Deportivo Toluca en la cancha del Estadio Victoria.

Posteriormente al encuentro, Víctor Dávila charló con VAVEL México acerca del siguiente objetivo que buscarán cumplir, ahora en el certamen de la Liga Bancomer MX: “El campeonato pasado no fue bueno, pero, gracias a Dios pudimos obtener la Copa de este torneo; ahora vamos con toda por la Liguilla, buscando conseguir el título, que sería muy importante nosotros, el club y la afición”.

Asimismo, habló de cómo enfrentar los encuentros restantes de la Fase Regular de la Primera División frente a Lobos BUAP, Tigres y Monarcas Morelia, en los que deberán conseguir resultados positivos para conseguir su pase a la Liguilla: “Vamos a encararlos con mucha actitud, que es lo que nos ha caracterizado en los últimos partidos, en los que hemos luchado hasta los últimos minutos”.

Para acabar, el chileno se refirió al buen semestre que está teniendo con el equipo rojiblanco: “El torneo pasado no me tocó tener mucha continuidad, pero, gracias a Dios, ahora me está tocando jugar mucho; estoy muy agradecido y tranquilo por lo que vengo haciendo, pero esto aún no acaba, me falta mucho, recién llevo un año aquí, en Aguascalientes. Espero conseguir muchas cosas con el club”.