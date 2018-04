Rubén González: "Ganar la Copa MX es un premio para la afición"

Google Plus

Este miércoles, en Aguascalientes, la escuadra de Necaxa obtuvo su cuarto título de la Copa MX en era profesional, tras derrotar por la mínima diferencia a los 'Diablos Rojos' del Toluca.

Terminando el partido, Rubén González platicó con VAVEL México respecto a lo que significa ser campeón en la competencia copera: “Ganar la Copa en casa es un gran premio para nosotros y la afición; esperemos que sea el envión para meternos a la Liguilla”.

Al ser cuestionado sobre cómo encarar los tres cotejos restantes de la Liga MX para buscar su clasificación a la Liguilla, comentó: “Debemos preocuparnos por nosotros, seguir con la intensidad con la que estamos trabajando y manejando en los partidos, y ser contundentes”.

El 'Oso', como es apodado, se ha convertido en un elemento de mucha relevancia para el esquema de Ignacio Ambriz: “No esperaba tanto, pero, Gracias a Dios, he estado jugando. Empecé con Copa, y de ahí, poco a poco, se me ha dado la oportunidad en Liga”.

Finalmente, le mandó un mensaje a la afición rojiblanca, a la cual le pidió que continúen confiando en el equipo: “Que sigan con nosotros, porque quedan tres partidos que serán como finales. Tenemos que estar dentro de los primeros ocho para que haya más alegrías”.