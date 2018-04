'Pepe' Hernández está agradecido con el esfuerzo del equipo

Google Plus

Los Rojinegros del Atlas están en plan ascendente, volvieron a ganar como locales, luego de vencer un gol a cero a los Gallos Blancos de Querétaro, con la anotación de Milton Caraglio, quien también ya se mete en la lista de goleadores. Pero otro jugador que tuvo una labor destacada, fue el portero José Hernández.

“Muy contento y agradecido con el esfuerzo del equipo, trabajamos con muchísima intensidad y haciendo lo que trabajo en la semana. Uno simplemente da lo mejor de sí para cuando lleguen las oportunidades hacerlo de la mejor manera, para que sepan que uno está listo para cualquier momento”.

El novel arquero relató sus momentos del partido así como la competencia que vive con Fraga y Toselli: “Fue un golazo para mí, la celebración del equipo, eso fue el momento más lindo de todo el partido. Me deja con ganas de seguir trabajando, para demostrar que tengo que estar ahí, me queda trabajar y demostrar día a día. Muy contento con el trabajo que uno hace y el tenerlos a ellos de compañeros (Fraga y Toselli) y con una competencia muy sana que hay entre todos nosotros”.

‘Pepe’ sabe que vive un gran momento y se aferra a seguir así, ahora tendrá una gran prueba en el clásico tapatío: “La vida es de momentos, de instantes, a lo mejor Dios acomoda las cosas, este es el momento, así que hay que aprovecharlo y disfrutarlo. El trabajo es la clave, estos puntos nos dan mucha confianza, ya viene el clásico y es un partido que no podemos perder. Esperamos la mejor versión de ellos, es un clásico entonces va a ser un lindo partido y hay que prepararnos para estar al 100”.

Aunque ya ha enfrentado varias veces a Chivas en divisiones menores, ahora será diferente en el máximo circuito: “Cada partido es diferente, ellos también quieren demostrar, quieren seguir que pueden estar en primera división al igual que nosotros, entonces vamos a tener que trabajar al 120 por ciento para ganar ese partido”.

Ya para terminar la charla con los medios, el casaca 12 mencionó la importancia que tiene Rafa Márquez en el equipo y lo mucho que lo van a extrañar en su retiro: “Queremos darle una alegría, como se habló ahora, es un emblema para nosotros, él se merece tener una alegría aunque sea pequeña pero despedirlo de la mejor manera. Claro que se va a extrañar, es un jugador distinto, pero siento que ahí viene el trabajo de nosotros el equipo, y vamos a tener que suplir ese liderazgo y la capacidad que él tiene”, finalizó el guardameta de los Zorros.