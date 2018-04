Edyairth Ortega: "Me siento contento por la confianza"

Google Plus

Ganar siempre es importante, y más sí esa noche lo haces como local ante tu gente, con un estilo que agrade y complazca a La Fiel, ese es el caso de los Rojinegros del Atlas, quienes consiguieron matemáticamente su estancia en la primera división, luego de vencer 1 gol a 0 a los Gallos Blancos de Querétaro con solitaria anotación de Milton Caraglio. Pero cabe destacar que el juego de los Zorros es bien llevado por jóvenes canteranos que han asumido el reto de ser titulares y sacar la cara por el equipo, como lo es Edyairth Ortega. Quien habló luego del juego.

“Me siento contento por la confianza que me está dando tanto el profesor como el club, y lo que queremos, además de salvarnos, es darle una alegría a la gente. Lo más importante es respetar al rival, jugando bonito y pues estos (clásico tapatío) son partidos que se juegan a muerte. Son partidos para demostrar de que estás hecho, dar lo mejor y darle la alegría que necesita la gente y nosotros mismos”.

Su labor en cancha es como mediocampista, acompañando a Rafael Márquez y Clifford Aboagye, el casaca 308 debutó hace 4 partidos (en la derrota ante Veracruz de 3 a 1) y en los últimos tres juegos ha venido siendo titular, ya marcó su primer gol ante Santos y cada juego se ve mejor. Así habla de la compañía del ‘Káiser’ michoacano.

“Me siento muy bien, porque Rafa es totalmente un líder, él me guía mucho, yo apenas voy empezando en esto y gracias a él que me acompaña a las jugadas, me sabe guiar y lo que tengo que hacer es hacerle caso”.

Este es el torneo debut y ya busca la consolidación, pero Edyairth menciona que no es una casualidad, ya que desde hace tiempo lo venía buscando: “Lo estuve trabajando (su debut) ya hace un año he estado dando lo mejor de mí, y pues Gerardo me dio la oportunidad”, finalizó el mediocampista rojinegro.