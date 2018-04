Resultado y gol del partido Monarcas Morelia 0-1 Toluca en Liga MX 2018

Morelia: C. Sosa; C. Guzmán (M. Sansores, min. 83), S. Vegas, G. Achilier (C), C. Rodríguez; Á. Sepúlveda, M. Osuna, D. Valdés, A. Rocha, R. Sandoval (G. Lezcano, min. 69); y R. Ruidiaz. DT. Roberto Hernández

MF | Con este resultado, Monarcas se queda en la sexta posición con 23 unidades, mientras que Toluca llegó a 33 unidades y continuará como superlíder de la competencia.

MF | Con anotación de Pedro Canelo, el Deportivo Toluca vence como visitante a Monarcas Morelia.

¡FINALIZA EL PARTIDO!

90+3'. ¡SOSA! El guardameta de Monarcas achica y evita el gol de Gabriel Hauche.

92'. Cristian Borja también recibe la tarjeta amarilla.

90'. Se añaden cuatro minutos.

86'. Último cambio de Toluca: entra Juan Delgadillo por Luis Quiñones.

82'. Segunda modificación de Monarcas: entra Miguel Sansores por Carlos Guzmán.

80'. Pedro Canelo remata de frente a la portería y adelanta a Toluca en el marcador.

¡GOOOL DE TOLUCA!

79'. Antonio Ríos también es amonestado.

74'. Remate de volea de Valdés que pasa por un lado de Talavera.

73'. Segundo cambio de Toluca: sale Rubens Sambueza e ingresa Gabriel Hauche.

69'. Primer movimiento de Monarcas: entra Gastón Lezcano por Ray Sandoval.

68'. ¡SE LA PIERDE! Pedro Canelo falla un mano a mano, al mandar su remate por un lado de la cabaña rojiamarilla.

66'. ¡SEBASTIÁN SOSA! Gran lance del guardameta local para mandar a tiro de esquina el disparo colocado de Rubens Sambueza.

65'. ¡INCREÍBLE! Sosa y la defensa local evitan en, al menos, dos ocasiones la anotación de Toluca.

60'. Tiro de Ángel Reyna que se marcha por arriba de la portería de Sosa.

59'. Disparo de Diego Valdés que sale muy desviado del arco visitante.

48'. Potente disparo de Ángel Reyna que Sosa rechaza con los puños.

45'. Primer cambio de Toluca: entró Ángel Reyna por Leonel López.

¡INICIA LA PARTE COMPLEMENTARIA!

MT. Después de 45 minutos, Monarcas y Toluca han hecho muy poco; los locales juegan con un menos tras la expulsión de Ruidiaz, su goleador.

¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO!

34'. Raúl Ruidiaz se va expulsado por una fuerte entrada sobre Santiago García; Monarcas Morelia se queda con diez elementos.

29'. Jugada individual de Ray Sandoval que termina en un disparo que sale por arriba de la cabaña de Alfredo Talavera.

26'. Aldo Rocha se une a los amonestados, por una dura falta sobre Canelo.

23'. ¡CASI! Disparo de Pablo Barrientos que pasa apenas a un lado de la portería local.

16'. ¡INCREÍBLE! Diego Valdés no aprovecha un mano a mano, tras estrellar su remate en Alfredo Talavera.

12'. Leonel López se convierte en el primer amonestado del partido.

9'. El partido se ha visto interrumpido por las repetidas faltas de ambas escuadras.

4'. Sebastián Sosa sale y corta el balón para acabar con el peligro de la visita por conducto de Pedro Canelo.

¡COMIENZA EL PARTIDO!

20:10. Banca del Deportivo Toluca: L. García; M. Perg, C. Calvo, J. Delgadillo, G. Hauche, Á. Reyna y M. Abundiz.

20:09. Banca de Monarcas Morelia: J. Urbina; J. Valadéz, J. Rodríguez, J. Zárate, R. Vilchis, M. Sansores y G. Lezcano.

20:08. Once del Deportivo Toluca: A. Talavera; C. Borja, S. García, O. González, R. Salinas; L. Quiñones, A. Ríos, P. Barrientos, L. López, R. Sambueza; y P. Canelo.

20:07. Once de Monarcas Morelia: C. Sosa; C. Guzmán, S. Vegas, G. Achilier (C), C. Rodríguez; Á. Sepúlveda, M. Osuna, D. Valdés, A. Rocha, R. Sandoval; y R. Ruidiaz.

Hombre a seguir del Deportivo Toluca: Rubens Sambueza | El volante argentino ha recuperado su nivel, el cual lo ubica entre los mejores jugadores del balompié mexicano. Su liderazgo, inteligencia y técnica se ha visto reflejada con la camiseta escarlata.

Hombre a seguir de Monarcas Morelia: Raúl Ruidiaz | Referente de la 'Monarquía' durante todo el torneo. Aunque su racha goleadora no ha sido la mejor desde que llegó al fútbol mexicano, su presencia y generación ofensiva ha sido fundamental durante el certamen, será una pieza clave para vencer a la defensa necaxista.

Sin embargo, los 'Diablos Rojos' no llegan de la mejor forma, puesto que el miércoles pasado cayeron en la Final de la Copa MX ante Necaxa; el partido lo definió un autogol de Santiago García.

En la fecha anterior, los dirigidos por Hernán Cristante hicieron válida su condición de local para derrotar a la escuadra de León, con un auténtico golazo de Ángel Reyna.

Mientras tanto, el Deportivo Toluca ha realizado un gran trabajo esta campaña, prueba de ello es que es el superlíder del certamen con 30 unidades; es uno de los dos clubes ya clasificados a la Liguilla.

La semana pasada, los comandados por Roberto Hernández aprovecharon la irregularidad de León para vencerlos en Guanajuato, con gran actuación de su goleador, Raúl Ruidiaz.

El conjunto de Monarcas Morelia se encuentra muy cerca de concretar su pase a la siguiente ronda de la competencia. Por el momento, se ubica en la sexta posición de la clasificación con 23 unidades.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Monarcas Morelia vs Deportivo Toluca en vivo, correspondiente a la Jornada 15 del torneo Clausura 2018 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Morelos a partir de las 20:30 horas.