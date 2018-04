Diego Cocca: "El equipo está creciendo, madurando y siendo contundente"

Google Plus

Noche de festejo en la frontera norte del país, el Club Tijuana venció 3-0 a las Chivas del Guadalajara de manera contundente. Ante esto, el estratega del equipo, Diego Cocca, se mostró contento en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

El técnico aseveró que la contundencia fue fundamental para el transcurso del partido: "Si no fuéramos contundentes o sólidos se habría complicado mucho el partido, porque ellos tienen buenos jugadores". Al igual, añadió: "El funcionamiento del equipo fue bueno, como lo ha sido en los últimos partidos. Tenemos la posibilidad de revertir la situación de visitante y podemos cerrar el torneo ganando y metiéndonos en Liguilla".

Cocca reconoció que el encuentro de este viernes fue muy similar al de la jornada anterior ante Atlas, donde no fueron atacados en el primer tiempo y se fueron al descanso ganando 2-0. "Les dije que si aprendimos la lección ante Atlas, seguro terminará esto 3-0 y fue lo que pasó. El equipo está creciendo, madurando y siendo contundente y espero sigamos evolucionando y lo que toque poder resolverlo".

El argentino prefirió no entrar en polémica como en ocasiones anteriores y aseguró que no vio un penal de manera correcta: "Si alguno de los penales hubiera decidido, hablaríamos de otra cosa, pero el equipo fue contundente y solo hubo un equipo. No podían ni meterse en la pelea y es mérito de los muchachos".

Para finalizar, el estratega aseveró que están apostando al funcionamiento, rendimiento y resultados, además que aún no define a los elementos que conformarán el ataque. "Todos deben estar preparados para hacer lo que el equipo necesita y si necesitamos desequilibrante entrará o definir lo hará, si no lo hace hay gente esperando en el banco. La idea es tenerlos a todos bien, porque si cumplimos el objetivo de entrar a Liguilla, debemos de usarlos a todos", puntualizó.