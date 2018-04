Ignacio Ambriz: "Estoy en el equipo que traigo en el corazón"

Google Plus

El conjunto de Necaxa sumó su cuartó triunfo en el torneo Clausura 2018 de la Liga Bancomer MX. Este sábado, los Rayos volvieron a ganar a pesar de jugar con un elementos menos durante muchos minutos; en esta ocasión, derrotaron como visitante a Lobos BUAP, escuadra que seguirá en fondo de la tabla porcentual.

Luego de la victoria, Ignacio Ambriz dijo sentirse satisfecho por el trabajo que hicieron sus dirigidos: "Otra vez, me toca aplaudirle a mis jugadores por el esfuerzo y profesionalismo que mostraron; van entendiendo que estos colores se tienen que defender a muerte. Estoy muy contento por el resultado; no era fácil recuperar al equipo después de jugar una final, porque el festejar te distrae".

De igual forma, aceptó que el título de copa, obtenido el miércoles ante Toluca, les ayudó a encarar de mejor forma este partido: "El haber ganado la final nos dio esa confianza para venir a sacar este partido; tuvimos opciones claras de gol, de la cual aprovechamos una, y después nos defendimos bien. Hubo un gran esfuerzo y compromiso de los que iniciaron y de los que entraron de cambio".

Por otra parte, expresó su sentir acerca de que son el equipo de la Primera División que acumula más tarjetas rojas: "Me tiene molesto, porque no podemos regalar expulsiones tontas; no siempre vamos a poder hacer remontadas. Lo hicimos contra Pumas, Pachuca y otros equipos; hoy nos volvió a salir la propuesta del 4-3-1-1".

Finalmente, 'Nacho' mencionó estar feliz por dirigir a la institución rojiblanca: "Me gusta disfrutar mi trabajo, y trato de transmitírselo a los jugadores; estoy en el equipo que traigo en el corazón, me siento muy cómodo. El mérito del título es de los jugadores, yo trato de hacer mi trabajo y ellos me ayudan dentro de la cancha".