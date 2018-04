Comparando el Santos de Siboldi con eldel ‘Chepo’

Siguiendo con la tónica de los torneos de 'Clausura’, el Club Santos Laguna ha vuelto a clasificarse a la liguilla del campeonato celebrado en el primer semestre futbolístico del año. A falta de dos jornadas para concluir el Clausura 2018, están posicionados en el subliderato general.

Mucho se ha dicho si la actual versión albiverde es la mejor en tiempos recientes y en cuanto a números, sí lo es. Sus 29 unidades en 15 partidos superan las conquistadas en las 17 fechas de los clausuras de los años 2017, 2016, 2015 y 2014.

En resultados, ningún plantel de los mencionados se le equipara al de este, pues con calificación en mano y dos partidos en puerta frente a equipos capitalinos, podrían hacer que la cifra supere los 30 puntos. Pero, ¿realmente el Santos de Siboldi juega mejor que el del ‘Chepo’, Zubeldía y Caixinha?

Comparémoslo con el de José Manuel de la Torre, que es su antecedente más cercano. El accionar de ese equipo era un caso especial: tenía un juego vertical con gran cupo de los espacios en la cancha y sin ser ultraofensivos, generaban una cantidad significativa de opciones de gol gracias a su buen manejo de pelota. Dominaba a los rivales presionándolos desde la salida, les “achicaba” la cancha y les quitaba el balón para proyectarse frente al arco con peligro.

Lamentablemente, ese equipo careció de puntería y le costaba concretar las opciones generadas; además, el no saber “cerrar” los encuentros con los cambios oportunos, ocasionó que le empataran los encuentros. El empate fue el marcador que predominó en el torneo dirigido por de la Torre.

La afición tenía la certeza de que no iban a perder los partidos, pero al mismo tiempo estaba la certidumbre de que seguramente sus juegos acabarían empatados. Sus 11 igualadas en 17 encuentros definieron la suerte de unos laguneros que pintaban para arrasar en la Liga y que a causa de no ganar más duelos, se clasificaron en quinto lugar.

Su dominio impresionante sobre todos los adversarios, únicamente se reflejó en cinco victorias. En el torneo sólo perdió frente a Pumas en CU, pero en dicho duelo se cansaron de fallar jugadas claras de gol. En liguilla, Toluca los eliminó en cuartos de final.

Foto: Club Santos

A diferencia de ese equipo, el que actualmente dirige Robert Dante Siboldi no es espectacular, pero han sabido aprovechar los momentos de los partidos para anotar y ganar. Muestra de ello, es que llevan 9 victorias en 15 partidos.

Lo curioso es que prácticamente es el mismo plantel de ambos equipos, ya que únicamente se incorporó el ‘Gallito’ Vázquez a la titularidad. Las razones pueden ser que ahora se ve un equipo que en la cancha no luce presionado, sino paciente y cómodo que confía en sus capacidades. El momento de los delanteros Djaniny Tavares y de Julio Furch es un plus que también ha ayudado.

Foto: Club Santos

De entrenador a entrenador, el ‘Chepo’ tenía la experiencia, que al mismo tiempo le exigía resultados, tal vez eso pudo presionar a sus elementos para no hacer las cosas con calma. Caso opuesto al nuevo estratega Siboldi, a quien se le ve cómo apoya a los futbolistas, dialoga con ellos y los incita a ir con ilusión por más objetivos.

El uruguayo no se ha encaprichado tanto en un jugador como lo hacía de la Torre con Jorge Enríquez y sí lo ha hecho, le resultaron: se aferró a dejar de titular a Furch, a meter a Vázquez por encima de Rivas y de Buen, a elegir a Lozano antes que al ‘Cabecita’ y a confiar demasiado en los laterales Abella y Villafaña quitando la proyección de los juveniles Sánchez y Arteaga.

Todas estas decisiones fueron criticadas, pero a diferencia del experimento fallido con el ‘Chatón’ y de la Torre, las modificaciones de Robert sí rindieron frutos.

Foto: Club Santos

Además, mientras los del ‘Chepo’ apenas ganaban por la mínima, los de Siboldi volvieron a golear superando 4-2 a Lobos y 5-1 a León. De hecho, no anotaban cinco tantos desde la final contra Querétaro del 2015.

Las cinco victorias ahora se han convertido en nueve y las once igualadas se redujeron a dos. ¡Ya casi no empatan! Sin embargo, ahora han perdido cuatro duelos, tres de ellos frente a clubs virtualmente calificados, cuando en el torneo de hace un año solo se perdió una vez.

Jugando como local, mientras en el torneo del 2017 se mantuvo el invicto en casa con cinco triunfos y cuatro empates, ahora se llevan seis triunfos y un empate para también continuar sin perder en el TSM.

Foto: Alan Rodríguez | VAVEL

Comparándolo en espectacularidad, el de Siboldi supera al de Zubeldía y se queda por debajo del de Caixinha, pero en efectividad supera a ambos. Mismo caso que con el del ‘Chepo’, que ha ofrecido la mejor versión constante de los Guerreros en el terreno de juego en una temporada, pero que su problema de empatar demasiado y no ganar los partidos afectó para que no se le diera continuidad al proyecto. El equipo que dirige Robert Dante no juega feo, pero tampoco lo hace excelente y aunque no sea tan vistoso su dominio en la cancha como con de la Torre, en resultados está por encima, pues ha convertido de nuevo al Santos en un equipo ganador.