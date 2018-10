Amaury Escoto: “El equipo se mostró sin espíritu“

Luego de la derrota sufrida el pasado sábado ante los Rayos del Necaxa, el panorama se volvió oscuro para Lobos BUAP en el tema porcentual. Al respecto, el delantero mexicano, Amaury Escoto, externó su sentir tras dicho resultado, al tiempo que se mostró optimista en que podrán revertir dicha situación.

“Es una derrota muy dolorosa, el equipo se va muy golpeado, pero no queda más que levantar la cabeza, se vienen dos partidos muy complicados pero dependemos de nosotros mismos, hay que trabajar y solamente así lo vamos a sacar“.

En cuanto al trámite del juego, Escoto reconoció lo complicado que fue enfrentar a un rival que se encerró en la parte baja y buscó generar daño a velocidad, fórmula que terminó por funcionarles aunado al mal accionar que mostró la Jauría.

“Desde el inicio estuvieron muy cerrados, no dieron ningún espacio, con un hombre menos se cerraron aún más, esperaron un contragolpe y les funciono. El equipo se mostró sin espíritu, no se nos dieron las cosas, por ahí tuvimos llegadas pero no pudimos concretar“.

Al finalizar, el camisa ‘7‘ de los licántropos afirmó que más allá de la presión que existe por obtener la permanencia, el equipo deberá trabajar y levantar la cara para mantenerse en la Liga MX.

“Hay presión como en todo el torneo cuando se juega el descenso pero tenemos que jugar con eso, hay que hacerlo por nosotros, está en nuestra manos y podemos lograrlo“, sentenció.