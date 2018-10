Gustavo Díaz: "Orgulloso por dirigir este plantel"

El conjunto 'Esmeralda' se ha vuelto de los más impredecibles del Clausura 2018, cuando parece estar derrotado, levanta la mano para que no se olvide que es un equipo con jugadores de mucha jerarquía, capaces de sacar el barco a flote. El juego ante Veracruz, fue una prueba más de que los pupilos de Gustavo Díaz, tienen argumentos para ser tomados en cuenta siempre y, por qué no, conseguir un boleto a liguilla.

Luego del duelo ante los 'escualos', el 'Chavo' Díaz, admitió sentirse muy orgulloso por el carácter del equipo, que nunca ha bajado los brazos pese a las adversidades: "Me da orgullo dirigir a este plantel de jugadores, tienen mucha jerarquía, en momentos difíciles han mostrado su calidad, su jerarquía y me da alegría por los que dieron la cara hoy, por los que salieron de la banca como Andrade que asumió la responsabilidad y terminó empujando al equipo hacia la victoria", también reconoció que "Ha sido un semestre duro por un montón de factores, a veces sale bien como hoy, a veces no sale tan bien pero el equipo tiene con qué.", agregó Díaz.

El técnico aprovechó para resaltar la actuación del 'Rifle' Andrade, un jugador que poco a poco perdió protagonismo pero fue la llave de la victoria ante Veracruz: "El 'Rifle' es un excelente jugador y gran persona, a veces te encuentras mejor, a veces no y hoy le salieron las cosas, asumío la responsabilidad, hoy tapó toda la suspicacia que pudo haber"."

Días le dió mayor importancia a la victoria porque "Veníamos contra un rival que venía en alza, en su casa, estadio lleno pero el equipo mostró jerarquía. Lo dije la semana pasada, mientras tengamos la posibilidad, vamos a pelear todo, tenemos que ir partido a partido, siempre ha sido así."

"Lo que viene es una situación que no es fácil pero tenemos posibilidades y vamos a pelear cada partido para conseguir un lugar en la liguilla que todos queremos." , finalizó.

Club León