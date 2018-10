Resultados y goles del partido Xolos Tijuana 1-0 Toluca en Liga MX 2018

L. García; R. Salinas (C), S. García, M. Perg, C. Calvo; G. Hauche, J. Delgadillo, J. Sartiaguín (L. López, min. 60), L. Quiñones (P. Barrientos, min. 52); G. Hauche y P. Canelo (M. Abundiz, min. 67). DT: Hernán Cristante.

Toluca : L. García; R. Salinas (C), S. García, M. Perg, C. Calvo; G. Hauche, J. Delgadillo, J. Sartiaguín (L. López, min. 60), L. Quiñones (P. Barrientos, min. 52); G. Hauche y P. Canelo (M. Abundiz, min. 67). DT: Hernán Cristante.

Xolos : M. Lajud; D. Pérez, P. Aguilar (C), J. Valenzuela, O. Mendoza; L. Mendoza (R. Méndez, min. 68), J. Rivero, D. Musto, M. Bolaños; J. Lucero y G. Bou (J. Chávez, min. 82). DT: Diego Cocca.

¡FINALIZA EL PARTIDO!

90'. Se añaden tres minutos.

82'. ¡CASI! Tiro de esquina de Xolos que termina en un doble poste. Toluca se salva otra vez.

82'. Segundo movimiento de Xolos: José Chávez entra por Gustavo Bou:

77'. José Rivero se une a los amonestados.

68'. Primer cambio de Xolos: entra Rubio Méndez por Luis Mendoza.

67'. Último movimiento de Toluca: sale Pedro Canelo e ingresa Martín Abundiz.

66'. Tiro raso de Bolaños que sale por un lado.

59'. Segundo cambio de Toluca: entra Leonel López por Jorge Sartiaguín.

56'. Servicio de Pérez que Lucero no alcanza a rematar de manera correcta. Toluca se vuelve a salvar.

53'. Remate cruzado de Lucero que pasa apenas por un lado. Xolos estuvo cerca de convertir su segundo gol.

52'. Primer movimiento de Toluca: entra Pablo Barrientos por Luis Quiñones.

49'. Disparo de Luis Mendoza que sale muy desviado de la portería visitante.

¡ARRANCA LA PARTE COMPLEMENTARIA!

¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO!

44'. Ángel Reyna sale amonestado por una fuerte falta sobre Damián Musto.

32'. Gustavo Bou aprovecha el error de la defensa visitante para adelantar a Xolos de Tijuana.

¡GOOOL DE XOLOS!

23'. Gran jugada individual de Bolaños que termina en un disparo que García tapa. Xolos estuvo a punto de convertir un golazo.

17'. Juan Lucero también se lleva el cartón preventivo.

7'. Luis Quiñones se convierte en el primer amonestado del partido.

5'. Mucha imprecisión de ambos equipos en los primeros minutos.

¡COMIENZA EL PARTIDO!

20:55. Once de Xolos: M. Lajud; D. Pérez, P. Aguilar (C), J. Valenzuela, O. Mendoza; L. Mendoza, J. Rivero, D. Musto, M. Bolaños; J. Lucero y G. Bou.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del partido Xolos Tijuana vs Toluca, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Caliente. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

Hombre a seguir de Toluca: Ángel Reyna | El mediocampista mexicano no ha logrado ser titular, sin embargo, se ha vuelto un cambio bastante recurrente para el cuadro escarlata; acumula un tanto.

Hombre a seguir de Xolos Tijuana: Miler Bolaños | Pese a no ser tan regular, el atacante ecuatoriano ha sido de lo más destacado de la ofensiva fronteriza; suma cinco anotaciones y una asistencia.

El domingo anterior, los dirigidos por Hernán Cristante hicieron válida su condición de local para derrotar contundentemente a Veracruz, para con ello poner una nueva marca de victorias consecutivas.

Por su parte, el Deportivo Toluca ocupa la cima de tabla general con 36 unidades, tras sumar 11 triunfos, tres igualadas y dos descalabros. Terminarán la Fase Regular como superlíderes.

En la fecha pasada, los comandados por Diego Cocca visitaron el estado de Guanajuato, donde rescataron el empate frente a León, con anotación de Miler Bolaños.

La escuadra de Xolos ha cosechado 22 puntos, luego de sumar cinco victorias, siete empates y cuatro derrotas. Aún no están clasificados; deberán ganar para asegurar su lugar en la siguiente ronda; empatando o perdiendo, dependerían de otros resultados.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Xolos Tijuana vs Toluca, correspondiente a la Jornada 17 del Clausura 2018 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Caliente a partir de las 21:00 horas.