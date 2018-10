Choque de trenes con empate al final de su recorrido

Trepidante Clásico el que se vivió dentro de la última jornada del Clausura 2018, ya que Tigres y Rayados se brindaron al máximo y otorgaron un 2-2 como marcador final, de cara a una nueva Liguilla del futbol mexicano.

El asunto no pudo arrancar más caliente que con una polémica arbitral. Antes de los 10 minutos, falta sobre Avilés Hurtado que de primera las imágenes de TV dejaban en claro que era un penal, sin embargo, Jorge Antonio Pérez Durán no había señalado nada como tal. Mientras atendían al colombiano, repentinamente y tras corroborar con el cuatro árbitro, se terminó señalando la ejecución desde los once pasos, misma que generó un sinfín de reclamaciones auriazules. Finalmente Nicolás Sánchez con frialdad definió el 0-1.

La reacción del Campeón no tardó mucho en llegar pero la misma se vio involucrada con otra falla arbitral. Al 18’ jugada de Jesús Dueñas buscando la buena ubicación como poste de André Pierre Gignac que encontró a Enner Valencia sin marca pero el ecuatoriano estaba en un flagrante fuera de lugar que al abanderado se le escapó y el ‘Superman’ definió sin problema para el 1-1.

Antes del descanso, las cosas se le complicaron al equipo de Ricardo Ferretti, puesto que Alberto Acosta se fue expulsado por una segunda amarilla; tiempo de recomponer para el complemento.

Ya en la segunda mitad vino el golpe que Monterrey buscaba en tiempo y forma, ya que en táctica fija, nuevamente Sánchez pero ahora con remate de cabeza venció el marco de Nahuel Guzmán para el 1-2 apenas a los 51 minutos de acción.

Cuando todo se perfilaba a que ‘La Pandilla’ tomara mayor ventaja dando de su superioridad numérica, tuvo que venir el crack e ídolo actual de la parcialidad ‘Incomparable'. Trazo largo de Hugo Ayala donde Gignac cuidó bien su fuera de lugar, dejó tendida a la marca albiazul y con toque de parte interna hizo pedazos a Hugo González al 57’ de tiempo corrido.

A partir de ahí el cotejo se tornó cerrado en su máxima expresión y el empate estuvo finiquitado. Luego de conocer el resultado del América, Tigres sabe que enfrentará a Santos en Cuartos de Final de la Liguilla del torneo en curso.