Previa Cafetaleros - Alebrijes: por el monarca absoluto de la 'Liga de Plata'

La final por el ascenso ha dado de que hablar en los últimos días y no por cuestiones deportivas, ya que tras la consagración de Cafetaleros el domingo en el Estadio Jalisco, Enrique Bonilla declaró que ninguno de los dos clubes tiene el certificado y, en caso de que Lobos BUAP no pague, la Liga MX solamente se jugaría con 17 equipos. Ante ello, diversas cartas como la de la Asociación Mexicana de Futbolistas han solicitado se examinen los criterios porque el ascenso debe de hacerse en las canchas y no en las oficinas.

Independientemente de cómo quede la resolución, ambos equipos tendrán la oportunidad de consagrarse como el mejor en el año futbolístico en la liga de plata y obtener el premio económico de 120 millones de pesos.

¿Cómo llegan?

Cafetaleros, campeón Clausura 2018

El caballo negro de las fiesta grande, el cual se metió a pesar de la derrota contra Tampico Madero en la última jornada de la temporada regular, fue capaz de eliminar a los tres mejores escuadras del campeonato para proclamarse, por primera vez en su corta historia, como monarcas de la competencia.

En primera instancia dejaron fuera a Mineros por goles de visitante, ya que en el cotejo de ida se llevaron una importante ventaja tres por uno, pero en la vuelta cayeron cuatro por dos. En semifinales, rescataron la victoria en el último minuto con gol de De la Torre, y en el regreso controlaron el encuentro para adjudicarse la victoria dos por cero ante Dorados. En la gran final, derrotaron a los melenudos uno por cero. Mientras que en la vuelta en un vibrante cierre, Cafetaleros con anotación de Luis Hernández empató el marcador a dos contra Leones Negros para llevarse el título.

Tapachula llega embalado y enrachado, aunque tendrá que recibir el primer partido por hacer una menor cantidad de puntos que su adversario durante el año futbolístico en la campaña 2017-2018.

Alebrijes, campeón Apertura 2017

Los sorprendentes Alebrijes de Oaxaca se metieron a cuartos de final y, al igual que este torneo, en aquella ocasión enfrentaron a Zacatepec para golearlos en la ida y empatar sin anotaciones en la vuelta, accediendo a las semifinales. En dicha instancia, el rival en turno fue Celaya, venciéndolos por la mínima en el primer juego, sin embargo, en el juego de vuelta sufrieron al perder dos por uno, aunque avanzaron por goles de visitante.

En la gran final se enfrentaron a Bravos, donde una vez más salieron victoriosos en el ITO ganando por un gol, pero en la vuelta con anotación de tiro libre de Enríquez en el último segundo, igualó el global para mandarlo al alargue. En el segundo tiempo extra, Juárez se adelantó con tanto de Prieto, aunque los visitantes descontaron por medio de Cervantes. En la tanda de penales, los dirigidos por Rubirosa fueron impecables y se proclamaron campeones de liga por primera vez.

En la actual temporada llegaron hasta semifinales al caer contra Leones Negros por el criterio de mejor posición en la tabla general.

Antecedentes

En el año futbolístico se vieron las caras en la jornada 13. En al Apertura, Cafetaleros apabulló a Alebrijes con marcador de cuatro por uno; mientras que en el Clausura los de Gabriel Caballero repitieron la dosis, ahora con el triunfo dos tantos a uno.

Jugadores a seguir:

Leonardo Ramos: líder anotador del club y parte fundamental para la obtención del trofeo, puesto que colaboró con 9 dianas en la temporada regular, aunque en la fiesta grande fue el máximo rompe redes con 6 anotaciones.

Foto: Deportivista

Luis Madrigal: 23 goles entre liga y liguilla a lo largo del año futbolístico, recalcando que fue el campeón de goleo en la pasada campaña, por lo que ha sido una pieza clave en las logros más recientes de los oaxaqueños.