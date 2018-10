Maxi Cerato va por su revancha

El deseo de cuerpo técnico y jugadores de cerrar bien el torneo se cumplió, lograron darle una última alegría a la afición pero tendrán que darle vuelta a la página rápido para no repetir un semestre tan irregular como el que acaba de firmar el equipo esmeralda.

El claro reflejo de la irregularidad fue que Gustavo Díaz nunca pudo conseguir un '11' que repitiera cada fin de semana, jugadores como 'Maxi' Cerato, aparecían en ocasiones claves del torneo por circunstancias ajenas como las lesiones. En la victoria ante Chivas, Cerato fue titular y lo hizo de gran manera, luego del partido el jugador reconoció que "Estoy conforme en lo individual y más aún en lo grupal porque pudimos cerrar como nosotros queríamos que fue de la mejor manera. Fue un semestre muy duro, hubo muchas complicaciones, jugadores importantes lesionados y nunca pudimos encontrar el equipo y el funcionamiento pero esto es León, nosotros nos debemos a una institución muy grande y con mucha historia." mencionó Cerato.

"La verdad el primer semestre me costó en cuanto a las lesiones, yo creo que fue un tema de adaptación por venir de una liga diferente, el segundo semestre yo estuve siempre a disposición, me entregué al máximo, me entreno y me preparo al cien por ciento para cuando tenga la oportunidad, llegó tarde pero me llegó, tengo contrato con León y me quiero quedar." mencionó Cerato sobre su adaptación con el equipo esmeralda y que espera tener más minutos en el siguiente certamen.

En cuanto a la incertidumbre que vive el equipo con la continuidad de Gustavo Díaz, Cerato dijo que "Gustavo Díaz trabaja muy bien, hay un respeto enorme hacia él, está con nosotros y nosotros con él, tiene mucha capacidad a la hora de entrenar, hemos tenido muchas bajas que no permitieron realmente poner un equipo en cancha y ver para qué está, se nos complicó pero yo no puedo darle la continuidad al técnico."

Para finalizar, Cerato admitió tomar como revancha el siguiente torneo: "Voy por mi revancha, está claro que quiero estar, y si es adentro mejor, estoy muy conento en lo personal y en lo grupal también."

"Me llevo el cariño de los compañeros y sus felicitaciones, ellos me ven día a día trabajando y me dijeron que estuve muy bien, muy contentos con mi productividad pero hay que esperar, las decisiones las toman los directivos pero la tarea de hoy la cumplí." agregó.