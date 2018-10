Previa Santos - Toluca: entre el cielo y el infierno de la gloria

Se apostaba poco por estos equipos al inicio del Clausura 2018 de la Liga MX, no se daba un peso de alguien que no fuera gente aficionada verdiblanca o roja. Pero Santos y Toluca se han encargado de en base a buen futbol llegar a la pelea por el título, con lo que se demuestra que tener buenas rachas en el torneo regular; al fin y al cabo tiene buenos dividendos.

El dominio en el Corona

Mucho tiene que ver jugar como local para Santos que este instalado en la última fase antes de levantar el título número seis. Deberá seguir en este tono el cuadro lagunero de aprovechar su condición en la Laguna para sacar la mejor ventaja y dejar atrás una brecha histórica que podría jugar en su contra para cerrar la final en el nuevo Nemesio Díez.

Foto: El Universal

Concentración total

Jugando en condición de visitantes, ha sido una de las peores liguillas que se le recuerde al Deportivo Toluca. Aún así, se ha podido sobreponer a los resultados no tan positivos. Ahora deberá ser un juego inteligente de Hernán Cristante ya que el gol de visitante ya no es factor de desempate. No tendrán la obligación de ir en busca de la portería, por lo que se espera nutra el mediocampo para contrarrestar a Santos.

Foto: Futbol Sapiens

¿Cómo llegan?

Con un marcador de (1-4) en su favor para la vuelta. Santos se complicó el tramité del juego. América se adelantó (2-0) en los primeros 25 minutos, pero la tranquilidad regresó con gol de Jonathan Rodríguez. El segundo tiempo neutralizó Siboldi con su planteamiento a las Águilas y el juego culminó empatado (2-2) para que el global fuera un contundente (6-3); así regresaba Santos tres años después a una final de liga.

Foto: ESTO

Era obligación para Toluca el salir en busca de un gol para obtener el pase a la final. Lo consiguió de inmediato y en una magnífica tarde de Fernando Uribe que marcó Hat-Trick maniataron a Xolos. No sin antes, pasar momentos de tensión gracias a un golazo de tiro libre de Luis Chávez. Cristante manejó el juego para ganarlo (4-1) y dar el último pasito a la primera final del entrenador argentino desde el banquillo.

Foto: El Informador

Finales con historia

Para definir al campeón de una temporada, Santos y Toluca se vieron las caras por primera vez en el Verano del 2000. Desde la ida los mexiquenses pusieron todo a su favor con un (2-0) en el antiguo Estadio Corona. En la definición en Toluca, el equipo de Meza goleó (5-1) para perfilarse como el equipo de la década.

Foto: Deportivo Toluca

Viene a la memoria de los aficionados 'Choriceros' su décimo y último título que lo consiguieron también ante Santos Laguna. Es una de las finales más parejas de los años más recientes, porque el global terminó (0-0). En la tanda de penales la mesa estaba servida para los 'Guerreros' porque Toluca falló los dos primeros; pero de manera increíble Santos desaprovechó su oportunidad y los rojos no dejaron escapar su estrella número diez.

Jugadores a seguir

Brian Lozano | Mediocampista de Santos. No hay ninguna duda que el mejor jugador en lo que va de esta liguilla es el uruguayo. Jugando como un interior como izquierdo, el 'Huevo' ha hecho lo que quiso con sus oponentes. Dando grandes pases filtrados que se han convertido en goles y además, es el encargado de poner en juego todas las pelotas a balón parado, que deberán ser aprovechadas por aire.

Foto: Julio César Félix / VAVEL

Luis Quiñones | Mediocampista de Toluca. Los destellos por la banda del colombiano han hecho que haya más versatilidad por velocidad. Luis además de su buena zancada, se ha destapado su olfato de goleo porque ha experimentado una nueva posición en una especie como segundo delantero.