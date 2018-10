Previa América Sub 20 - Tigres Sub 20: ¿habrá remontada en el Azteca?

El único equipo del América que sobrevivió la semana pasada fue la Sub 20, puesto que la categoría mayor no pudo lograr la épica remontada ante Santos, mientras que la Sub 17 se llevó una dolorosa derrota ante el Pachuca para quedar fuera en las semifinales.

¿Cómo llegan?

América fue el mejor del torneo en fase regular al quedar en primer lugar, producto de 14 victorias, dos empates y solamente un descalabro (la única derrota de las Águilas llegó en la fecha 10 al caer en el clásico por la mínima ante el Guadalajara). Hasta el momento suma 12 partidos en la cancha del Estadio Azteca y todos los ha ganado, ya que a excepción del duelo contra el León en la jornada 11, en todos los demás ha salido airoso por dos o más goles de diferencia.

De igual forma, fueron la mejor ofensiva del campeonato con 44 goles y la mejor defensiva al recibir 13 tantos. En la liguilla empataron en el partido de ida sin anotaciones ante la Máquina, pero en la vuelta impusieron condiciones con una goleada de tres por cero. Mientras que en las semifinales perdieron el cotejo de ida dos por cero ante los Pumas de la UNAM, aunque en la vuelta lograron igualar el marcador global a dos y pasaron a la gran final por mejor posición en la tabla general.

Por otro lado, los Tigres fueron el tercer mejor equipo del certamen al acumular 10 triunfos, tres igualadas y cuatro derrotas, aunque en la condición de visitantes cayeron en tres oportunidades, pero apenas en una ocasión lo hicieron por diferencia de dos goles (1-0 Pumas, 2-1 Veracruz y 2-0 Chivas).

En la liguilla perdieron sorpresivamente el de ida ante el Puebla dos por uno, pero en la vuelta fueron contundentes y golearon a la franja cinco por uno. En las semifinales pese a la dificultad que aparentaba, Tigres no tuvo mayor problema al dejar en el camino al Guadalajara, producto de las victorias de 5-0 y 3-1 en ambos cotejos.

Partido de Ida

Los primeros 45 minutos de la final llegaron a ser bastantes cerrados, pero los felinos de la mano de Jonathan Vega (minuto 63) y el gol de más de media cancha de Juan Sánchez (minuto 75), se adjudicaron una importante ventaja para el partido decisivo.

América necesita ganar por dos anotaciones para mandar al alargue el enfrentamiento o por tres tantos para llevarse la serie; mientras que a los Tigres les basta ganar, empatar o perder por un gol para ser los nuevos monarcas de la categoría Sub 20.

Jugadores a seguir:

Ricardo Marín: Ya realizó su debut en primera división la pasada temporada en el clásico nacional, aunque en esta temporada jugó para la Sub 20 anotando 11 goles, siendo el máximo artillero del América.

Rafael Durán: 20 anotaciones en la campaña siendo el hombre gol del Clausura 2018. Asimismo, ha sido un delantero constante en los últimos años, ya sea en cuanto a goles o regularidad sobre el terreno de juego.