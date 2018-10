Milagro en el infierno (2)1-1(3)

Santos levanta el trofeo de Campeón Clausura 2018.

Santos comienza a recibir sus medallas de campeones del Clausura 2018.

Los laguneros van a las gradas a celebrar con la afición que viajo desde Torreón.

Comienza el protocolo para la premiación de los laguneros.

Santos gana su sexto campeonato.

Santos campeón del Clausura 2018.

90+5' Se termina el encuentro.

90+4' Toluca roba el balón y buscan un espacio libre para llegar al área chica, pero el centro es salvado por Furch.

90+3' Santos hace un contra golpe, pero comete falta y es balón para Toluca.

90+2' Tiro de esquina a favor de Toluca, el balón sale del área chica.

90+ 1' Toluca busca un empate para ir a tiempos extra.

90' Se agregan cinco minutos al encuentro.

90' Lozano comienza con calambres en el medio campo.

89' Último minuto del encuentro, Santos se dedica a defender.

88' Toluca pisa la zona verdiblanca intentando alargar los segundos para empatar el encuentro.

85' Izquierdoz y Abella están en el campo tirados luego de un duro golpe, pero ambos se incorporan.

83' El auxiliar Téxnico de Toluca, Oscar Velázquez es expulsado.

83' La zona Técnica de Toluca comienza a hablar con los árbitros por la falta de Furch.

82' El marcador global se pone 2-3.

81' Ahuche alcanza a pegarle cruzado con la punta de su pie en el aire y empata el encuentro.

81' ¡GOOOOOOOL! de Toluca.

79' Reyna le pega desde fuera del área pero su balón va a manos de Orozco.

79' Últimos 11 minutos de tiempo obligado.

78' Tiro libre de Toluca.

75' Toluca sigue peleando en el medio campo.

72' Rodríguez es amonestado por inventar falta en el área.

71' Centro de Toluca que rechaza de buena forma Alcoba.

68' Cambio de Toluca, sale García, entra Hauche.

66' Cambio de Santos, sale Djaniny por lesión, entra Rodríguez.

65' Tavares sale en camilla del terreno de juego doliéndose de su hombro izquierdo,

64' Djaniny va solo y manda tiro desde fuera del área, pero su disparo no alcanza nada y caé mal.

63' Centro de Sambueza que no llega a ningun objetivo.

61' Toluca sigue en busqueda de un gol que los ponga en el encuentro.

58' Canelo tuvo la oportunidad de empatar, pero Orozco está en plan grande.

54' Cambios de Santos; salen: Cortés y Martínez, entran: Flores y De Buen.

51' Tavares se adelanta pero no puede llegar a la portería de Talavera

50' Falta a favor de Toluca.

49' González tenia el gol del empate, pero lo manda a manos de Orozco.

48' Tiro de esquina a favor de Toluca.

45' Cambio de Toluca, sale Lopéz, entra Reyna.

45' Inicia la parte complementaría en el infierno.

MT: Santos va ganando el encuentro 0-1. Global 1-3.

47' Termina la primer parte del encuentro de la gran final.

45' Izquierdoz es atendido por un golpe de Angulo.

45' Ríos desde fuera del área busca el empate en el encuentro, pero Orozco logra atajar el balonazo.

44' Santos busca un segundo gol antes de que finalice el primer tiempo.

42' Tiro libre de Toluca, pero va a manos de Orozco.

37' ¡Sambuezaaaa! manda tiro pero Orozco la detiene de la mejor forma.

37' Dura entrada de Angulo sobre Sambueza

33' Amarilla para Uribe por falta sobre Angulo.

32' Izquierdoz, ¡PALOOOOO! el tiro pegó y se salva el diablo.

31' Tiro de Sambueza que se va por un costado de la portería de Orozco.

29' Cambio de Toluca, sale Barrientos, entra Canelo.

28' Barrientos ya no puede más y pide salir del campo.

26' Cerca Toluca. Sambueza manda un centro y Barrientos la pierde.

25' En encuentro se estanca en el medio campo. Toluca no puede hacer pesar la localía.

22' Tabares hace un autopase, pero es derribado en un cuarto de cancha.

22' Tiro de esquina que cobra Quiñones, pero es detenido.

17' Toluca sigue buscando un espacio libre para hacerse presente en el marcador.

12' Uribe intenta mandar un balonazo, pero pasa por un costado de la portería de Orozco.

10' Julio Furch se queda sin su marca y derriba a Talavera. El marcador ya se puso 1-3 en el global.

9' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Santos!

5' Saque de Orozco.

4´Angulo le comete falta a Vázquez, pero esta no se marca y el santista ya se pone de pie.

3' Los rojiblancos están bien parados en el campo.

1' Fuerte barrida de Izquierdoz sobre Quiñones, el árbitro manda a tiro de esquina.

1' Comienza el encuentro de la gran final del futbol mexicano.

La Armada Marina Sinfónica es quién interpreta el Himno Nacional.

Los equipos se enfilan para entonar el Himno Nacional Mexicano.

Se escucha el "Cielito lindo" en el infierno.

Se inicia el protocolo de la Liga Bancomer MX con las playeras de ambos conjuntos.

Santos quiere hacer el milagro con: Orozco, Abella, Alcoba, Izquierdoz, Angulo,Martínez, Lozano, Vázquez, Cortés, Furch, Tavares.

Estos son los once jugadores que buscan hacer una diablura: Talavera, García, González, Borja, Salinas, Sambueza, Ríos, Lopéz, Barrientos, Uribe, Quiñones.

Onceavo titulo en el infierno? o sexto en el cielo?

Imágenes totalmente en vivo desde el Nemesio Diez, la afición ya está comenzando a entrar.

El clima no ayudó previo al encuentro. Una granizada sorprendió, sin embargo ya comienza el reconocimiento de cancha.

Todo listo en en infierno, ambos conjuntos están arribando.

Atentos a: Rubens Sambueza, medio de Toluca. El capitán y referente de media cancha para adelante de los Diablos deberá ser más protagonista del juego. No se le puede pedir que marque goles, pero si que haga opciones de peligro.

Atentos a: Julio Furch, atacante de Santos. El argentino no solo es una figura en el centro del área para los laguneros, sino que ha transformado su forma de juego. No solo es un poste, sino que ha incrementado su cuota de gol con tiros de fuera del área. No se tiene que olvidar tampoco el gran remate de cabeza que tiene.

Al inicio de este milenio, Toluca se coronó con un categórico (6-1). Una de las finales más cerradas fue en 2010. Vinieron de atrás los diablos en la tanda de penales para conseguir su estrella 10.

Este es un duelo ya clásico en definiciones por el título. Ya que esta es la tercera final y las eliminatorias siempre se han cerrado en Toluca.

Toluca no supo aprovechar dos opciones de gol en el inicio del juego, pero se fue al frente al comenzar el segundo tiempo con gol de Quiñones. Reaccionaron los guerreros y con anotaciones de Tavares y Furch le dieron la vuelta al marcador.

El juego de ida se llevó a cabo en el estadio Corona el jueves pasado, con resultado favorable para Santos Laguna. Gracias a una remontada en los últimos 15 minutos del partido.

Bienvenidos al minuto a minuto de la final de vuelta del Toluca vs Santos de la Liga MX Clausura 2018. El juego dará inicio en punto de las 19:00 hrs en el Estadio Nemesio diez.