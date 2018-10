Previa México - Gales: jugar con lo que hay

El último tramo de la preparación de cara al Mundial de Rusia 2018 inicia para el conjunto nacional. La primera prueba y despedida será ante el conjunto galés, que afronta el partido con toda la seriedad y buscará complicarle las cosas al cuadro de Osorio en base a su estilo rocoso.

Con lo poco deben demostrar

La inmediatez de este primer partido amistoso para México provoca que los jugadores que están lesionados no estén listos y otros no hayan reportado por sus vacaciones obligatorias. Se reducirán las opciones a unos 15 jugadores, incluyendo dos porteros, para el juego en Pasadena y por ende, la base para este juego serán los jugadores de la Liga MX. Ellos saben que se juegan su boleto a Rusia y querrán mostrar su mejor futbol, una semana antes de la lista final.

Foto: Publimetro

Sin la motivación del mundial

Atraviesa Gales un período de renovación en su equipo, tras no lograr avanzar a su primera justa mundialista, que se considera un fracaso tras haber ido hace dos años a la Euro. Ahora Ryan Giggs tiene la responsabilidad de encabezar este proyecto e ir desarrollando todo el talento joven que los encabeza el mediocampista Ben Woodburn del Liverpool. Este es el inicio del camino rumbo a un proceso nuevo a la Copa Europea de Naciones 2020.

Foto: FA Wals

¿Cómo llegan?

Solo lleva una semana de trabajo el cuadro Azteca en su preparación en el Centro de Alto Rendimiento y este es su primer amistoso. Su antecedente más reciente en la cancha es el doloroso recuerdo del amistoso en Dallas de marzo pasado. Ahí fue donde Néstor Araujo se lesionó la rodilla y provocó que se bajará de la lista final, el juego fue una derrota por la mínima diferencia ante la escuadra de Croacia que ya no venía con sus máximas figuras.

Foto: Depor

Al igual que México, el partido más reciente de los británicos fue en la más reciente fecha FIFA. Ellos viajaron al continente asiático para enfrentar un mini torneo entre cuatro naciones. En la final perdieron a Uruguay (2-0), pero se rescata de esos encuentros en China que poco a poco se ve el estilo que Giggs quiere implantar en sus seleccionados.

Foto: El Comercio

Jugadores a seguir

Javier Aquino | Medio de México. No fue la temporada esperada para el volante, porque recayó en varias lesiones musculares que no lo dejaron estar en su máximo nivel. Pero el desequilibrio de Aquino no está en duda y sobre todo que puede jugar por cualquier banda. Deberá ser el hombre que cause el desequilibrio en el Tri y haga opciones de peligro para los hombres de la delantera.

Foto: Ezequiel Gasca / VAVEL

Aaron Ramsey | Medio de Gales. Sin Gareth Bale, el máximo referente de los dragones es el armador de los Gunners, Aaron Ramsey. Es el cerebro del equipo y encargado de generar opciones de peligro , se deberá tener cuidado con su tiro de larga distancia que es privilegiado.