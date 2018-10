Venados arranca pretemporada para el Apertura 2018

Con las pilas recargadas y con la ilusión de realizar un mejor torneo es como regresaron los Venados a la primera semana de pretemporada, la cuál inició en Mérida y durante los siguientes días se estarán dando a conocer altas, bajas y demás movimientos relacionados al club.

Con respecto a las altas para el siguiente certamen, el director técnico, Bruno Marioni, confirmó la llegada de un delantero, aunque no mencionó nombres: “Nosotros estamos esperando definir un centro delantero, el cual tenemos ya prácticamente apalabrado y nos resta la confirmación de su club”, señaló el estratega, sin embargo, aunque no se ha hecho de forma oficial, Luciano Nequecaur quien fuese el líder goleador del equipo, no estará más en la institución, por lo que es urgente la necesidad de encontrar un buen futbolista con olfato goleador.

Además, Marioni comentó que estarán buscando reforzarse en varias posiciones de cara al Apertura 2018: “Seguramente van a llegar varios jugadores cedidos, probablemente de Cruz Azul. Probablemente llegará uno para reforzar la defensiva, otro más en medio campo y un enganche o media punta que todavía estamos viendo”, finalizó el estratega.

Con la implementación de la nueva regla de los menores, todos los clubes de la Liga MX y Ascenso MX tendrán que darles actividad a los juveniles, por lo que la directiva de Venados ya tomó cartas en el asunto y les dará más minutos a futbolistas como: Marco Rossello, Heyder Ruiz, David Rosado, Miguel Salazar, Jesús Moreno, Raúl Landeta y Alejandro Dogre, quienes muchos de ellos ya han jugado con Venados la temporada pasada.

En las futuras horas cuerpo técnico y directiva estarán dialogando para planear el próximo torneo, debido a que la próxima semana, específicamente el jueves 7 de junio, se estará desarrollando una edición más del Draft en el fútbol mexicano, en la que Venados buscará reforzarse para competir dignamente tanto en liga como en copa para el siguiente semestre.