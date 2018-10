Gabriel Hachen: "No lo siento como una decepción"

Gabriel Hachen reportó al primer día de pretemporada de Dorados de Sinaloa el día 4 de Junio en las instalaciones del TEC de Monterrey en punto de las 7 de la mañana desde el cual declaró para los medios de comunicación.

Después de un merecido descanso, Dorados de Sinaloa comenzó con la preparación para enfrentar el próximo Torneo Apertura 2018 de Ascenso Bancomer MX.

El argentino Gabriel Hachen fue el único elemento extranjero en reportar en el primer día de la pretemporada y rindió declaraciones en exclusiva para diferentes medios de comunicación que se dieron cita en el entrenamiento.

Sobre el resultado obtenido en el Torneo Clausura 2018 donde el equipo sinaloense cayó en la semifinal ante Cafetaleros de Tapachula, equipo que terminó consagrándose campeón de Ascenso MX, con un marcador global de 5 goles a 2 declaró lo siguiente.

“Bueno yo no lo siento como una decepción. Creo que se trabajó muy bien y que el equipo peleó siempre bien arriba. No se logra el objetivo, pero no lo veo como una decepción. Se trabajó al máximo, dimos el 100 y no nos alcanzó que es diferente. Queda en cada quien sí lo toma como una decepción o no, pero a mi gusto no”, declaró el rosarino.

En relación al rumor que surgió de su marcha a Xolos de Tijuana, a Gabriel Hachen aún le resta un año de contrato con el equipo sinaloense y confirmó su compromiso con el mismo.

“Estoy contento de seguir en Dorados, me siento renovado, vuelvo con muchas ganas e ilusiones”, comentó.

En el Apertura 2017 disputó 15 juegos en los que sumó 1333 minutos, un gol y 3 tarjetas amarillas y en el Clausura 2018 participó 1125 minutos repartidos en 13 juegos, anotó dos goles y tuvo 3 tarjetas amarillas.