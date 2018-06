Los 23 convocados | Oribe Peralta | Por el último mundial

Google Plus

En el fútbol mexicano debido a la falta de oportunidades aunado a la inclusión excesiva de extranjeros en la mayoría de los equipos de la Liga MX, resulta muy complicado para los jóvenes debutar y poder consolidarse en primera división. Oribe Peralta es uno de estos casos que, pese a recibir la oportunidad de debutar con Monarcas, tardó varios años en destacarse y hacerse una pieza inamovible con algún club, por lo que cuando llegó la hora, sus actuaciones y goles con Jaguares y Santos lo catapultaron a la selección mexicana, donde ha obtenido magníficos resultados. El próximo Mundial Rusia 2018, será probablemente su segundo y ultimo mundial en la carrera del futbolista.

Trayectoria

Oribe debutó con Monarcas el 22 de febrero del 2003 enfrentando al América. En la campaña del Clausura 2003 sólo disputó dos encuentros, por lo que fue cedido al León que, en ese entonces, se encontraba en la Primera División A. Con el conjunto esmeralda encontró regularidad y anotó 10 goles durante un año futbolístico, además de proclamarse campeones, no obstante, cayeron en la final por el ascenso.

Para el Apertura 2004 se enfundó en la casaca del Monterrey, aunque comenzó su etapa como rayado teniendo mucha participación, conforme fueron pasando las campañas, fue perdiendo protagonismo. En el Apertura 2006 llegó a la Comarca Lagunera, sin embargo, Christian Benítez, Vicente Vuoso y compañía se adueñaron de la titularidad y vio muy poco minutos sobre el terreno de juego, aunque fue campeón en el 2008.

Foto: Vavel

Una nueva oportunidad se le presentó al ‘cepillo’ con los Jaguares de Chiapas en el 2009, cuestión que no desaprovechó para mejorar su nivel de juego, hacerse del once inicial, marcar 12 goles y clasificar a los chiapanecos a una liguilla. Sus buenas actuaciones lo regresaron a Santos, donde la segunda etapa como guerrero fue brillante y se convirtió en un referente no sólo del ataque, sino también de la afición. Fue campeón con Santos una vez más en el 2012 y tuvo una destacada actuación en el segundo semestre del 2011 al colaborar con 10 tantos en temporada regular.

A partir de sus actuaciones con Santos y con el Tricolor fue vendido al América en el Apertura 2014, con el cual ha sido campeón de liga y monarca por dos años consecutivos en la Liga de Campeones de la CONCACAF.

En el último año futbolístico, el rendimiento de Oribe Peralta vino a menos al sólo anotar 10 goles en todas las competiciones, llegando a ser abucheado en algunas ocasiones por los aficionados americanistas, sin embargo, es uno de los pocos delanteros que ha obtenido logros importantes con México.

Selección mexicana

El 9 de marzo de 2005 aconteció el debut de Oribe Peralta con el Tricolor, aunque hasta el 2011 reapareció en las convocatorias de la selección y fue incluido en la escuadra que disputó la Copa América en Chile. En ese mismo año, el entonces delantero de Santos formó parte del equipo que ganó los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 al vencer a Argentina. Posteriormente, fue uno de los refuerzos mayores para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde colaboró con cuatro anotaciones, aunque las más importantes sucedieron en la gran final contra Brasil, debido a que al primer minuto metió un disparo de media distancia para marcar el primero (siendo el gol más rápido en unas Olimpiadas) y, en la parte complementaria en jugada de táctica fija, ganó la partida a primer poste para poner el cabezazo al fondo de las redes y sentenciar la victoria azteca que le concedía la primera prese dorada en la historia del país.

Foto: Esto

A partir de entonces, Peralta fue un referente en el ataque mexicano y fue el máximo goleador de las eliminatorias rumbo a Brasil 2014. En dicho mundial tuvo participación y pudo anotar un gol en el debut mexicano ante Camerún.

Oribe también disputó los JO de Río 2016

Asimismo, Peralta fue un elemento constante en las convocatorias del colombiano Juan Carlos Osorio, sin embargo, parece que no llega en su mejor nivel como lo hizo en las pasadas olimpiadas o justas mundialistas.

Peralta estará disputando el puesto titular ante Javier Hernández y Raúl Jiménez. Cabe recalcar que en los tres encuentros de preparación que tuvo México, cada jugador tuvo la oportunidad de ser titular en uno de ellos, por lo que Oribe fue de la partida inicial en la última derrota de México dos por cero ante Dinamarca en donde tuvo una discreta actuación.

En recientes declaraciones, Oribe Peralta declaró que este año se despedirá de la selección: “Será mi último mundial, después de Rusia me retiro de la selección”, sentenció el elemento azteca, quien buscará tener una destacada actuación junto al equipo mexicano en el próximo mundial.