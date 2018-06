Guía selección mexicana 2018: la losa del quinto partido

Google Plus

Más allá que a México se le ha hecho frecuente que este instalado siempre en la fase de octavos de final y siempre se ha visto frenado por la famosa barrera del quinto partido. Se habla que es la mejor generación en la historia del país, pero también un equipo que llega con mucha incertidumbre. Creada esta por todo el entorno exterior por los factores de rotaciones, la famosa fiesta en el día libre y principalmente el director técnico.

A pesar de que un sector importante de la afición tiene fe nula en el equipo y quedará eliminado en fase de grupos. Al interior del equipo es todo lo contrario, sus declaraciones indicando que quieren ser campeones del mundo mueve todo. Haciendo así que la primera prueba ante Alemania sea un punto de quiebre de cara a las aspiraciones del equipo.

Enfrentar en tu debut mundialista al campeón defensor es uno de los encuentros más difíciles que se le puede presentar a cualquier equipo. Una vez superado esto, tendrá que enfrentar México a rivales que se podría decir están en su mismo nivel y una vez ahí potencien su mejor nivel para seguir con la racha de avanzar al menos a la fase de octavos; y una vez ahí pelear contra todos los fantasmas que existen.

¿Cómo llegan?

Se vivió una de las eliminatorias más sencillas, después de haber batallado bastante en los dos últimos períodos de clasificación. México terminó como líder tanto de la tercera fase como del hexagonal final, perdiendo apenas en una ocasión en los 16 juegos que contempló la eliminatoria. Más allá de "pasar caminando", México adpotó por fin una buena cara jugando de visitante y rompiendo rachas históricas para volver a recuperar el mal llamado mote de 'Gigante de la CONCACAF'.

El problema para la Selección Mexicana llegó cuando se midió a los equipos con un nivel superior en los torneos internacionales que disputó bajó el mandato de Juan Carlos Osorio. Eliminaciones en Copa América, Copa Oro y Copa Confederaciones, las tres consideradas como vergonzosas, pusieron a dudar que se hicera un buen papel en la justa mundialista que esta por comenzar.

Juan Carlos Osorio, odiado por unos, querido por otros

Desde su nombramiento se generaron dudas si Juan Carlos Osorio podía llevar al siguiente nivel a esta selección que siempre se quedaba en le mismo lugar. Las dudas no se dejaron esperar y con las goleadas de (0-7) ante Chile en Copa América y (4-1) ante Alemania en Copa Confederaciones se pedía su cabeza. Esta no fue cortada por los excelentes resultados que obtuvo en la eliminatoria donde pasó como primer lugar, cortando las rachas de no poder ganarle en condición de visitante a Canadá, Estados Unidos y Honduras después de varios años.

Hablando del parado en la cancha que hace el colombiano, ha ido perfeccionado el (4-3-3) cambiando sobre todo siempre el acomodo de los tres centrocampistas, dependiendo si quiere atacar más o defender. Otro tema que siempre se le ha achacado a Osorio son las rotaciones, que han disminuido en los últimos partidos al mantener al menos cinco jugadores siempre en su XI Inicial; además de cambiar a los jugadores de sus posiciones naturales.

Hirving Lozano, un diamante por explotar

No solo es el jugador en el que esta plasmado el futuro del futbol mexicano. Sino que gracias a una primera temporada excepcional en el futbol de Holanda, se convirtió en automático en el referente del Tri. Al haber explotado el olfato de goleo con el PSV, puede ser el 'Chucky' quien resuelva la falta de gol que existe entre los tres centro delanteros que están en la convocatoria.