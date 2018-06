Carlos Salcedo: “No veo por qué no se le pueda ganar a Alemania”

Por primera vez en estas semanas la selección mexicana cuenta con plantel completo para encarar el debut mundialista. El defensor mexicano, Carlos Salcedo, comentó en conferencia de prensa que se le tiene que atacar al equipo alemán para generarle daño, como lo hizo el Frankfurt contra el Bayern: “Lo principal es que todo equipo sufre cuando se le ataca sea el conjunto que sea, obviamente con sus debidas precauciones porque no puedes dejar espacios atrás. En la final de la Copa Alemana hicimos un gran partido y pudimos penetrarlos con base en contragolpes rápidos, ya que tienden a irse mucho al ataque y los dos primeros goles caen así”.

Asimismo, el defensor señaló que habrá que explotar al máximo los puntos flacos de Alemania: “Creo que se le puede jugar al tú por tú, siendo inteligentes, sabiendo plantear un partido que conforme los vídeos que hemos visto estas semanas, sabemos cuáles son sus fortalezas y debilidades, porque todo equipo las tiene. Creo que el equipo lo ha entendido, lo ha trabajado con el profe en el campo y no veo por qué no se le pueda ganar a Alemania el domingo”.

Gutiérrez contento por estar dentro de los 23

El último futbolista que se metió a la lista final lamentó la ausencia de Diego Reyes, aunque no pudo ocultar la felicidad que tiene por ser papá y de estar en Rusia 2018: “Creo que es algo triste lo que le pasó a Reyes, no se lo deseo a nadie, pero son cosas de futbol. Estuve entrenando a ver qué pasaba, se me dio estar aquí y estoy feliz de jugar mi primera Copa del Mundo; Yo era consciente de la situación en que estaba y trataba de no pensar tanto en eso porque podía ser una distracción. Trabajaba al 100 y disfrutaba el momento porque estaba aquí entre los 24. Estaba consciente de la situación, ya que debía esperar y ser paciente”.

Por último, Erick Gutiérrez agregó que este puede ser el parteaguas que lo catapulte al fútbol europeo: “Para mí es algo muy importante. Es un gran paso en mi carrera para poder emigrar a Europa, es algo que deseo y compartirlo con uno de mis mejores amigos desde chico que es Hirving Lozano, nunca pensamos encontrarnos aquí, pero el futbol da estas oportunidades”.