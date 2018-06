Diego Barbosa buscará ascender con Dorados de Sinaloa

Google Plus

Dorados de Sinaloa continúa afinando detalles y ensamblando los nuevos elementos con los que cuentan para el próximo Torneo apertura 2018 en el Estadio Banorte.

La mayoría de los refuerzos anunciados más jugadores juveniles y jugadores que regresan al equipo ya llegaron a reportar con el equipo sinaloense. Entre ellos podemos encontrar a Diego Barbosa, el defensa procedente de Atlas, quien se dio el tiempo de hablar con los distintos medios de comunicación que se dieron cita previo al entrenamiento dirigido por Francisco “Paco” Ramírez.

“Muy contestó la verdad, es lo que se esperaba. En este tiempo ya había visto a Dorados y siempre es un equipo que compite en el ascenso, que está buscando ascender y pues muy contento con esta oportunidad”, comentó el futbolista de Jalisco.

Diego Barbosa ya había tenido contacto profesional anteriormente con Ramírez cuando coincidieron en Atlas.

“A Paco ya lo conocía, me tuvo en Atlas cuando él estaba allá. Me tocó trabajar con él y entonces pues ya, tuvimos contacto por ahí y me dio la oportunidad de venir para acá”, afirmó.

Barbosa afirma que da siempre todo por el escudo que defiende, le gusta comprometerse con el equipo y que el carácter y las ganas siempre se den.

“Lo ideal sería regresar en primera división con Dorados. Siempre a lo que se viene, a ascender”, destacó el jugador.

El futbolista de 21 años estuvo jugando el pasado Torneo Clausura 2018 en la Liga Premier para Atlas. Jugó 1422 minutos divididos en 16 partidos para tener un promedio de 88.87 minutos por juego, anotó 3 goles y lo pintaron tres veces de amarillo.

Dorados de Sinaloa continua día tras día sus entrenamientos de preparación en el Estadio Banorte para llegar en óptimas condiciones al primer juego del próximo torneo Apertura 2018 del Ascenso MX.