Michaell Chirinos reporta con la Jauría

El futbolista hondureño, Michaell Anthony Chirinos Cortez, reportó este martes al campamento universitario para reforzar el cuadro ofensivo de Lobos BUAP, equipo que continúa con su pretemporada en Acapulco. Procedente del Olimpia de Honduras, Chirinos tendrá su primera experiencia fuera de su país a sus 23 años de edad.

El centrocampista catracho cuenta con un título de Copa y dos títulos de Liga, tras coronarse en 2015 y 2016 con Olimpia. Asimismo, cuenta con experiencia con su selección nacional, pues en 2015, disputó la Copa Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda, así como la Copa Centroamericana en 2017 con el representativo mayor, torneo que se disputó en Panamá y en el que Honduras terminó como campeón.

Chirinos también cuenta con experiencia internacional a nivel clubes, luego de disputar la Liga Concacaf, así como la Concacaf Liga de Campeones, torneos en los que acumuló 5 anotaciones en 16 encuentros. En su último torneo a nivel local, Michaell anotó en 4 ocasiones.

Antes de partir a México, Chirinos se despidió emotivamente de la afición del Olimpia.

“Quiero dar gracias al Olimpia por darme la oportunidad de mostrarme, también quiero agradecer a la afición por darme todo su cariño y apoyo, estoy muy agradecido, me voy súper contento, cumplí 100 partidos con Olimpia y siempre en cada partido di lo mejor de mí, siempre trabajé para darlo todo en la cancha, ahora me enfrento a un nuevo reto en mi carrera y como siempre tratando de darlo todo, sin más que decir me despido de toda mi familia merengue, los llevo en el corazón, GRACIAS”, escribió en sus redes sociales.