Jorge Córdoba: "Dorados está armando un buen equipo”

Será el 21 de Julio cuando Dorados de Sinaloa arranque su participación en el torneo de Apertura 2018 en casa de los Toros de Celaya.

Mientras tanto, el equipo al mando de Francisco Ramírez, continúa con su preparación de cara al arranque de la justa y durante la mañana de este jueves dieron la bienvenida a otro de sus refuerzos, el delantero argentino, Jorge Córdoba.

El futbolista de 30 años, llegó al "Gran Pez" procedente de la Primera B Nacional de Argentina donde prestaba sus servicios al Club Villa Dálmine e inmediatamente se puso a las ordenes del mandamás dorado.

Al final del entrenamiento, Jorge Cristián Córdoba habló con los medios de comunicación a quienes comentó que Dorados está armando un buen equipo con jugadores con los que ya ha compartido terreno de juego.

“Conozco a algunos chicos con los que jugué en Argentina y me tocó enfrentarlos, por lo que he visto es un equipo que cuenta con jugadores rápidos y jóvenes. Noto que a Dorados le gusta desempeñarse con la conducción del balón y sé que se está armando un buen equipo”, comentó.

Para el nacido en Santa Fe, Argentina, el clima es uno de los factores con los que debe lidiar, pero esto no será impedimento para ponerse a la par de sus compañeros que arrancaron en tiempo y forma la pretemporada.

“Me siento bien, me estoy adaptando al equipo y al tema del calor, pero ya me estoy acostumbrando y en un par de días estaré bien para entrenar a la par de mis compañeros, por ahí me enteré que ellos ya llevan tiempo entrenando, así que quiero ponerme a la par de ellos lo más pronto posible”, señaló.

Asimismo, expresó con alegría que se siente ansioso por poder aportar al equipo y comentó que no es un jugador que se planta en una sola posición, adaptándose a donde lo necesite el director técnico.

“Tengo muchas ganas de demostrarme, tengo entrega siempre y me gusta moverme por todos lados dentro de la cancha y hacer lo que me pida el entrenador con la tarea de ayudar a mis compañeros”, concluyó.