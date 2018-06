Juan Carlos Osorio: "Los fracasos construyeron lo que somos hoy"

La selección mexicana está a las puertas de conseguir su clasificación a los Octavos de Final de Rusia 2018. Para ello, la muralla de Corea deberá caer en la ciudad de Rostov.

De acuerdo al entrenador coreano, el fuerte sol que golpeará el día de manana puede beneficiar a México. "No lo habíamos pensado así, ojalá que juegue a favor nuestro", respondió Osorio.

"La victoria contra Alemania nos hace tener ahora más responsabilidad con nuestro juego y de hacer lo mismo. No debe cambiar nuestra mentalidad por lo que hemos conseguido. No hemos conseguido nada más que tres puntos. Ni estamos calificados ni dan más puntos por haberle ganado a Alemania. De nada va a servir si mañana no salimos de la misma manera", analizó el capitán Andrés Guardado.

Cuál puede ser el peor enemigo de México? "Somos un grupo de profesionales y esta semana me asegure en que entendiéramos la resposanbilidad y jugar al nivel de las expectativas que tienen ahora de México. Es un gran reto y estamos listos para ello".

Los jugadores relevantes de Corea. "Identificamos en Corea a un gran rival. Dentro de los jugadores a destacar Ki Sung-Yueng, delantero del Swansea y gran distribuidor; Son Heung-Min, delantero del Tottenham que puede jugar de '9', mediapunta o extremo. Su entrenador tiene mucha experiencia con el equipo y va a ser muy difícil".

Heung-Min, el jugador más relevante de Corea | Fuente: SofaScore

Osorio consideró que "lo más importante en el grupo es tener confianza, credibilidad y respeto. Si existen esos tres factores creo que hay muy buenas probabilidades de lograr los objetivos. Por ese camino vamos y creo que vamos a conseguir nuestros objetivos".

La fortaleza táctica de Corea. "Una de las fortalezas de Corea es su polivalencia de varios jugadores y las estructuras tácticas que utilizan. En el análisis hemos hablado de las 3 posibilidades que ellos pueden realizar. Tienen la obligación de ganar y va a ser una propuesta que nos va a venir muy bien a nosotros".

La fortaleza de México viene por su juego exterior. "Tenemos gente por fuera de muchísima calidad. Una de nuestras fortalezas es el ataque por las bandas y el talento que tenemos ahí. Con Hirving, Layun, Tecatito y Aquino tenemos jugadores para explotar eso contra cualquiera. Dejan mucho espacio por las bandas por su estructura de 4-1-4-1 porque cubren mucho espacio por el centro".

Guardado: "Hemos disfrutado la victoria contra Alemania. Va más allá y vamos por esos objetivos"

Guardado ahondó en el porqué este plantel ha podido salir de momentos tan complicados. "Gracias a resultados adversos hemos llegado a este momento. En esos fracasos y momentos difíciles hemos construido el equipo que somos ahora. Por ello pudimos iniciar el Mundial como lo hucimos. Fue un parteaguas para que seamos un grupo tan unido. Mentalmente, lo he dicho muchas veces, iniciamos un sueno y lo creemos es más cerca de conseguir lo que queremos. Esos fracasos construyeron lo que somos ahora".

Para concluir, el entrenador colombiano "El juego contra Chile fue un aciddente y me enseno que, cualquier día, cualquiera lo puede golear a uno. Ir a cada juego con plan A y plan B, como lo haremos mañana. Por muy buena preparación que exista el juego como deporte aleatorio que es tiene lo impensable. A partir de esa derrota aprendí que en la victoria todos somos arrogantes. Tengo que recordarle que en ese momento llegábamos con un récord de victorias y antes se la había ganado. En ese juego me torturé si era el partido para Lozano y Raúl. Tomé una buena decisión. Aprendí de esa derrota", y agregó, "uno siempre está aprendiendo. Hemos hecho una buena gestión. Hemos sufrido y he llorado esas derrotas. Me ha dado la paciencia ese ser superior para guantear. Sería una experiencia que no cambiaría por ninguna otra. Estoy muy agradecido con México, la FEMEXFUT y los jugadores. Me está preparando para cualquier otra reto futbolístico".