León le dijo adiós al 'Piri' Burbano

Poco se le podrá recordar a Hernán Darío Burbano en su segunda etapa con el León, quizá solamente el gol que le marcó al América de 'taquito' de último minuto en el Apertura 2017. De ahí en más, lesiones y bajas de juego tuvo el colombiano en su vuelta al bajío desde 2015, cuando dirigía el hoy mundialista Juan Antonio Pizzi.

Este viernes, a través de sus redes sociales, el club esmeralda anunció de manera oficial la baja del 'Piri' para el próximo torneo, luego de tres años donde no pudo lucir como sí lo hizo de 2012 a 2014, en lo que fue su primera etapa y comandando la última gran época de éxitos de la Fiera, primero en el Ascenso y luego en Primera División.

No cabe duda que este semestre no estuvo para nada bueno en términos generales y mucho menos individuales, pues no pudo hacerse de la regularidad que tanto deseaba el mismo Gustavo Díaz desde pretemporada y para terminar, sufrió una lesión en el hombro que lo llevó hasta el quirófano.

Por lo pronto, su futuro estará en Colombia nuevamente, y es que Millonarios FC mostró interés por hacerse de sus servicios. Allá será recibido y tendrá la oportunidad de pelear en el campeonato colombiano, además de buscar regresar a torneos internacionales como la Copa Libertadores.