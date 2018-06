Juan Carlos Osorio: "Hay que mantener la humildad en el grupo"

Google Plus

Con un porcentaje de efectividad del 100% en esta Copa del Mundo, México está a combinaciones matemáticas para celebrar su pase a los Octavos de Final.

En la sala de prensa de la Arena Rostov, Juan Carlos Osorio atiende a los medios de comunicación para hablar de la victoria por 2-1 ante Corea del Sur: "Considero que tuvimos un muy buen juego. Prestamos igual de atención y yo creo que mas que a Alemania. Con frecuencia contra naciones de menor historia futbolística, el ser humano tiene a relajarse. Toda la semana se lo dedicamos a no dejarlo pasar. Que no se perdiera el mensaje entre todos los elogios recibidos".

"Arrancamos muy bien, nos queda un sinsabor porque le dimos una oportunidad al rival. No presionamos en el momento adecuado en zona alta y por ahí descontaron", y agregó, "en términos generales un gran triunfo. México tuvo un rendimiento individual importante y colectivamente fue notables. Una muy buena victoria, estamos muy contentos y la compartimos a toda la afición mexicana".

"A trabajar y planificar el próximo juego"

"Nos sentimos orgullosos del plan de acción que tenemos desde noviembre. El trabajo regenerativo en el vuelo desde enero se tomaron las medidas adecuadas para que hagan trabajo de recuperación similar al de Australia contra Honduras en la eliminatoria. Esperamos que lo ejecutaremos bien hoy, que no nos gane la euforia que sigamos trabajando ye efectivamente nos dediquemos a recuperar a México para el siguiente juego", explicó el entrenador nacional sobre el método de recuperación tras este partido.

El colombiano analizó brevemente cuál fue la diferencia entre su equipo y el surcoreano. "Corea es un gran equipo por todos los reportes que tenemos planificamos tres posibles escenarios que jugaran 4-1-4-1 (vs Suecia), 4-4-2 (como hoy) o 4-2-3-1 dependiendo de la altura donde juegue Son. El juego podía tornarse si Son jugaban en una de las dos bandas. Creo que controlamos bien el partido, pero es un jugador de élite. Tienen un muy buen equipo, un presente y futuro que augura muchas cosas. Desde el 2002, Corea se ha convertido en un equipo muy competitivo jugando muchas veces al filo del reglamento. Hoy se tienen que sentir orgullosos de la manera en que compitieron contra México. La diferencia pasó en lo colectivo, México tuvo un control más ajustado a nuestras necesidades que el segundo tiempo contra Alemania, por ejemplo. Seguiremos trabajando eso para no replegar tanto y no permitir remates a distancia como el gol de hoy".

El estadio en Rostov coreó el nombre de Osorio a lo que él respondió: "Agradecerles a aquellos que lo hicieron. Es muy reconfortante y conmovedor como la afición acompaña a su afición. Escuchar el himno nacional me conmueve. Me imagino a mis jugadores. Creo que muy pocas aficiones muestran esa pasión desbordada por su selección. Será un muy buen recuerdo, pero como siempre el futbol es de opiniones y muy subjetivo. Constantemente cambia y para muchos el análisis pasa mas por el resultado. Lo más apropiado es seguir preparándonos de la mejor manera. No caer en la bulliciosa victoria, por el contrario mantener la humildad intacta. Preparar el siguiente partido como si fuera el último y llegar hasta las últimas instancias".

El entrenador aclaró el porqué Edson Álvarez fue el único cambio respecto al encuentro contra Alemania. "Hoy no cambiamos tanto porque después de 3 años de esta gestión y 50 partidos, ya tenemos muy claro cuál es nuestra mejor alternativa dependiendo de la estructura de juego que necesitamos. Solamente hicimos un reajuste en el equipo con Edson. Estamos muy orgullosos de su proceso".

Por último, Osorio fue cuestionado en torno al arbitraje. "Normalmente no me gusta hablar del arbitraje. Si hubo algo que me preocupó, pero ellos lo revisarán y sacarán propias conclusiones. Hay un hecho claro. Fueron 24 faltas y en el primer tiempo, 12. Ya los árbitros por bien del futbol y los jugadores tomen las precauciones y medidas necesarias".