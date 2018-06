Julio Nava: "Contento de seguir acá"

Google Plus

Dorados de Sinaloa se encuentra en los entrenamientos de cara a la pretemporada para preparar el inicio del próximo Torneo Apertura 2018 del Ascenso MX.

Julio César Nava, quien llegó para reforzar Dorados después de la desafiliación de Jaguares de Chiapas en el torneo Apertura 2017, rindió declaraciones para los medios de comunicación que se dieron cita al entrenamiento.

"Contento de seguir acá, de trabajar con el grupo. Yo creo que es importante esa parte de la pretemporada, prepararnos bien físicamente y llegar de la mejor forma a la primera jornada que es lo importante", declaró el veracruzano.

Julio Nava jugó 800 minutos durante el torneo Clausura 2018, divididos entre 11 jugos, dando como promedio 72.72 minutos por juego, anotó dos goles y fue amonestado una vez.

"Es una nueva oportunidad, así lo veo, así lo ve el grupo. Creo que tenemos que partir desde ahí, tratar de hacer las cosas bien todo el torneo y cerrar de la mejor forma, que creo fue lo que nos faltó", aseguró el mediocampista.

Dorados de Sinaloa logró llegar hasta la etapa de semifinal en el torneo anterior, donde cayó por 5 goles en contra y 2 a favor frente a Cafetaleros de Tapachula, equipo dirigido por Gabriel Caballero, director técnico que llevó a Dorados a jugar la final de Ascenso en contra de Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

“Creo que son muy buenos elemento, algunos, creo, ya habían estado aquí. No me habían tocado por lo que me comentan. Y veo bien al grupo, hemos trabajado poco, nos hemos enfocado en lo físico, pero poco a poco vamos a ir conociéndonos”, concluyó.

Dorados de Sinaloa iniciará como visitante el próximo torneo Apertura 2018 al enfrentar a Celaya F.C. el día sábado 21 de Julio en el Estadio Miguel Alemán Váldez.