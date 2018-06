Kekuta al fútbol europeo

Google Plus

Kekuta Manneh, sera baja del club hidalguense después de un semestre sin pena ni gloria con los blanquiazules y llegara al fútbol europeo con el Fussballclub San Galo de la primera división de Suiza.

El gambiano-estaduinidense que llegará a la institución blanquiazul de cara al torneo Clausura 2018, se fue por la puerta de atrás, después de un torneo del cual no se pueden destacar sus actuaciones con los tuzos del Pachuca.

El joven de 22 años llego proveniente de la MLS, con muchos reflectores destacando su velocidad y peligrosidad en el área rival, habilidades que nunca vimos mostrar a Manneh por los pocos minutos disputados en el torneo.

Los números frios:

A lo largo del Torneo Clausura 2018, Kekuta disputó 3 torneos, la Copa Mx, la Liga Mx y el torneo Sub-20 de la Liga Mx con los Tuzos del Pachuca

Liga Mx:

En la Liga Mx, el joven africano solamente jugó un partido disputando solamente 9 minutos en el compromiso frente a los diablos rojos del Toluca, en la jornada 10 al entrar de cambio por Erick Aguirre al minuto 82.

Copa Mx:

Para la justa deportiva denominada Copa Mx, Manneh jugó los 4 partidos correspondientes a la fase de grupos, y de igual manera participó en el duelo de Octavos de final, sumando un total de 389 minutos, sin ninguna anotación para el combinado hidalguense.

Sub-20:

Con las fuerzas básicas del Pachuca participó en 3 encuentros, todos como titular, sumando además una tarjeta roja y el único gol que logró convertir para Pachuca desde los once pasos.

Posteriormente, Kekuta se lesionó y no logró ver acción nuevamente con los hidalguenses, ahora el jugador africano formara parte del Fussballclub San Galo de la primera división de Suiza, equipo que fue fundado en 1879 y solamente cuenta con dos títulos de la Super Liga Suiza en su historia y la temporada pasado se quedó a cuatro unidades de clasificar a la Europa League.