Juan Carlos Osorio: "México saldrá por los tres puntos"

El aire en Ekaterimburgo se respira de manera entrecortada. La ciudad ubicada en la zona geográfica de Ural ya funge como la sede de México a menos de 24 horas del histórico choque contra Suecia.

En la sala de prensa de la arena de Ekaterimburgo, Juan Carlos Osorio es acompañado por Javier Hernández para contestar los cuestionamientos de la prensa.

“Hemos hecho y seguimos haciendo un equipo que merezca ganar. El futbol mañana hablará también. Enfrentamos a una selección que sabe y le ha costado llegar. Vamos a disfrutar como lo hemos hecho hasta ahora, con toda la motivación y confianza del cuerpo técnico. Ojalá mañana podamos asegurar la clasificación”, explica el ariete de la selección.

El entrenador del momento toma la palabra y describe que “a la llegada nuestra a Rusia el único cuestionado era yo, la selección no. Dicho por muchos, y me uno es una gran selección, con jugadores muy importantes y para muchos conocedores de la historia del futbol mexicano a la vez la mejor generación. No me sorprende lo logrado hasta ahora. Con el grupo que tenemos y haciendo eco a lo que hablaba Javier, se sigue construyendo un equipo que es capaz de competir en ambas partes, en el coraje para jugar y coraje para disputar cada pelota. Ante Alemania se tuvo el coraje moral de jugarle al campeón del mundo y ante corea el rigor y determinación del rival”.

El partido ante Suecia “será otra gran oportunidad y reitero, con el grupo que tenemos esperamos dar un paso más y seguir consolidándonos como equipo y mostrarle al mundo que el futbol mexicano tiene mucho para contribuirle”.

Para Javier Hernández, de qué sirve convertirse en el máximo goleador de México si no se accede a la siguiente fase. “De nada. Estamos a nada de poder hacer historia y también se critica. Es parte del show. Me quedo más con la ilusión y que somos un espejo para la gente. Ver a todo el país creyendo en nosotros, me quedo con eso y la reacción del estadio cuando escucho el himno nacional. También el respeto al grito homofóbico y cómo la afición ha respondido”.

El goleador del tricolor entiende que “Javier Hernández pasará y llegarán más jugadores. Aquí lo que importa es México. Si se da que quede como el máximo goleador del tri, de nada servirá si no pasamos al siguiente partido. Primero es el equipo y el país, después llegarán los resultados individuales".

La mentalidad del actual plantel azteca no ha cambiado un ápice. “En nuestra cabeza nunca estaba que el grupo sería fácil. Aquí lo manejamos con todo el respeto pensando que Suecia saldrá en su mejor versión, con todas sus cualidades y defectos lo vamos a respetar. Nadie daba un peso porque tuviéramos 6 puntos ahora mismo. Mañana va a ser un partido muy bueno porque las cuatro selecciones se están jugando la vida”, dice Hernández.

Hernández: "Estamos haciendo todo lo posible para que merezcamos ganar una eliminatoria y un Mundial. Imaginarnos cosas chingonas y hacer cosas chingonas"

Acto seguido, el Profesor Osorio toma el micrófono y analiza. “Me imagino que lo mejor para el futbol mexicano será competir con nuestras virtudes y juego en un partido que es decisivo para todo el grupo. Ojalá imponernos en el juego y lograr el resultado que todos esperamos: ganar y pasar a la siguiente fase”.

Para el colombiano, “una de las virtudes de los jugadores mexicanos es que siempre tienen la valentía de salir a jugar. Primero nunca pensaríamos diferente: salir a buscar los tres puntos. Seguramente que entendemos como un factor el empate, pero no es ni será lo que definirá nuestra manera de jugar. Reitero, vamos a tratar de a través del juego que nos identifica tener un muy buen partido y dentro de ese planteamiento poder lograr el resultado que todos queremos”.

La respuesta a la última pregunta sigue la misma línea. “Seguimos construyendo un equipo que aspira a cosas muy grandes y hace todo lo que necesita para lograrlo y me enorgullece ser parte de este equipo. Ojalá que podamos seguirles dando muchas alegrías”.

Las bocinas de la sala de prensa se comienzan a apagar. La calma antes de la tormenta.