Javier Hernández: “Hemos pensado que se puede ser campeón”

México se convirtió en la única selección que después de dos partidos y haber ganado ambos, no tiene asegurado su clasificación a octavos de final, por lo tanto, el día de mañana con el empate estarían avanzando y, además, confirmarían ser primeros de grupo.

En conferencia de prensa, uno de los hombres gol de la Selección Mexicana como Javier Hernández comentó que todos los jugadores del plantel han aportado al buen nivel equipo: "Hay siete jugadores de los cuales no han tenido minutos, a veces perdemos el valor del equipo, todos hemos puesto todo a beneficio del equipo, los menciono por el valor que tienen, todos queremos ayudar, lamentablemente juegan once jugadores y venimos 23, pero aquí lo importante es el país que representamos, si soy el máximo goleador será bonito, pero primero será el grupo y es el equipo".

El ‘Chicharito’ añadió que esperan la mejor versión de los suecos, por lo que mañana no van a desaprovechar la oportunidad de seguir teniendo un excelente Mundial: "Sea o no la mejor generación, en todos los mundiales hemos pensado que se puede ser campeón. Nadie daba un peso por que tuviéramos seis puntos ahorita; nunca en nuestra cabeza estaba que este grupo iba a ser fácil, a Suecia lo tratamos con mucho respeto, pensando en que van a salir en su mejor día y con su mejor juego. Tenemos seis puntos y somos la única selección que no ha clasificado, es una gran oportunidad de poder avanzar”.

Por último, el futbolista del West Ham aseveró que lo más importante es el equipo y el apoyo de los aficionados en todas partes del mundo: "Me quedo con ver al país creyendo en nosotros, me quedo con el respeto por la campaña contra el grito homofóbico. Me quedo con México. Primero es el país y el equipo, ya los logros individuales vendrán como consecuencia; lo mejor es compartirlo con gente chingona. Para mí es una oportunidad increíble de romper límites. Lo vamos a disfrutar como hasta ahora y ojalá mañana podamos asegurar nuestra clasificación en primer lugar".

México disputará su tercer partido del Mundial Rusia 2018 en punto de las nueve de la mañana, hora de la Ciudad de México.