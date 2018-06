Francisco Meza: “Esto es solamente un tropiezo”

Uno de los jugadores más importantes en los últimos años para los felinos ha sido el zaguero Francisco Meza, quien convirtió el segundo gol en la final de vuelta disputada en el BBVA Bancomer para vencer al acérrimo rival y obtener el campeonato del Apertura 2017.

En febrero de este año sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, dejándolo fuera del Clausura y debido a que su recuperación fue estimada para siete meses (en octubre podría reaparecer), la directiva de los Tigres hace unos días anunció que no iba a registrar al defensor para ocupar esa vacante con algún otro extranjero, aunque confirmó que Meza seguirá portando los colores universitarios para el siguiente año.

No es la primera vez que Meza sufre una grave lesión en la Liga MX, aunque admitió que esta vez fue distinto: “Esta segunda lesión la he afrontado con mayor responsabilidad y entusiasmo, no me dejé caer tanto como fue la primera y siempre con las ganas de salir adelante que esto es solamente un tropiezo”.

Asimismo, se consideró afortunado al estar con una afición tan entregada como la de los Tigres: “Es una afición muy buena, demasiado fiel a Tigres que siempre apoya vaya a donde vaya, es de las mejores de acá de México actualmente. entonces todo el respeto para toda aquella gente que compra su abono que quiere y sigue a este equipo”.

Por último, el defensor colombiano comentó que el gol marcado en la final ante el Monterrey siempre será muy especial para él: “Son cosas de la vida y el fútbol es la vida misma que tiene que prepararte porque en cualquier momento te puede tocar tu oportunidad. Yo lo venía haciendo, venía trabajando bien y se me da la oportunidad en un momento que la gente no creía”, culminó el jugador felino.